Necesario visibilizar a la niñez y adolescencia en el ‘Plan integral contra el abuso sexual’: Early Institute

Early Institute, think tank mexicano especializado en primera infancia, celebra el Plan Integral contra el Abuso Sexual, presentado por el Gobierno Federal el pasado 6 de noviembre, ya que integra medidas que atienden la problemática, entre ellas el establecer una ruta de atención y denuncia clara, accesible y homologada a nivel nacional, que permita una respuesta rápida y eficiente ante los casos de abuso sexual.

De igual forma se impulsa el desarrollo de campañas que fomenten la denuncia y no normalicen distintas formas de violencia sexual, así como el fortalecimiento de la capacitación y coordinación entre autoridades, para garantizar investigaciones y procesos con perspectiva de género y enfoque centrado en las víctimas.

Sin embargo, Early Institute señala con preocupación que este Plan no menciona de manera explícita a niñas, niños y adolescentes como víctimas de esta problemática, a pesar de que este grupo enfrenta condiciones particulares de vulnerabilidad.

Advierte que no pueden impulsarse políticas públicas de prevención de la violencia sexual si no se considera plenamente a la niñez y adolescencia, especialmente cuando los datos muestran que en 2020 se registraron 21,717 carpetas de investigación por delitos sexuales contra esta población; para 2021, el número ascendió a 22,410, lo que representa un incremento del 3%.

El aumento más significativo ocurrió entre 2021 y 2022, con un crecimiento del 32%, al alcanzar 29,726 carpetas de investigación. Finalmente, en 2023 se documentaron 35,866 casos, cifra que implica un aumento adicional de casi 21% respecto del año anterior; por lo que enfatiza que, sin una perspectiva de niñez y adolescencia, esta política pública quedaría incompleta y limitaría su capacidad de transformación.

En consecuencia, como parte de este Plan Integral contra el Abuso Sexual, Early Institute considera fundamental que el Gobierno Federal y los Congresos de las entidades federativas tomen en consideración las siguientes premisas:

Si bien la violencia sexual contra las mujeres requiere de una atención prioritaria, es imprescindible incorporar una perspectiva de niñez, ya que niñas, niños y adolescentes también son víctimas de esta grave problemática.

Existe una problemática generalizada en la tipificación de los delitos sexuales a nivel nacional; por ello, es necesario revisar y armonizar los tipos penales como un paso esencial para garantizar el acceso a la justicia a cualquier víctima de violencia sexual.

Pone a disposición del público en general y de las instituciones del Estado la plataforma alumbramx.org, una plataforma accesible, gratuita y basada en evidencia para brindar herramientas de prevención de la violencia sexual, que contribuye al fortalecimiento de acciones informadas, integrales y con enfoque de derechos.

Reconoce la relevancia de esta iniciativa que busca fortalecer la protección de las víctimas de violencia sexual. Coincidió en la necesidad de seguir impulsando cambios normativos y legislativos integrales que proporcionen a las autoridades herramientas eficaces para brindar protección inmediata y sin revictimización.

Finalmente, hace un llamado a la sociedad a no olvidar que, además del papel fundamental del Estado, es indispensable la participación activa de todas y todos para prevenir, detectar y denunciar la violencia sexual, considerando expresamente a niñas, niños y adolescentes.