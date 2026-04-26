Detienen a Jorge Armando ‘N’, alcalde de Tlalnepantla, Morelos: Es señalado por abuso sexual a menor de edad

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) confirmó la detención de Jorge Armando Genaro Rubio, actual presidente municipal de Tlalnepantla. La captura del edil ocurre en un clima de creciente tensión social y una crisis de seguridad que azota a la región oriente de la entidad.

De acuerdo con la ficha oficial del Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión fue ejecutada por elementos de investigación alrededor de las 22:00 horas del sábado 25 de abril. El operativo se llevó a cabo sobre la carretera Yautepec-Tlayacapan, una de las vías principales que conecta la zona de los altos de Morelos con el resto del estado.

Tras su captura, la fiscalía emitió un breve posicionamiento donde informó que Jorge Armando ‘N’ fue remitido de inmediato a las instalaciones del Ministerio Público de la Fiscalía de la Región Oriente, con sede en Cuautla.

Aunque la dependencia estatal ha mantenido hermetismo sobre los cargos específicos en el comunicado oficial, señalando únicamente que en las próximas horas se determinará su situación jurídica, fuentes cercanas al caso y diversas publicaciones locales en redes sociales coinciden en un señalamiento grave: el alcalde es investigado por delitos sexuales en agravio de una menor de edad.

Se espera que en la audiencia inicial se revelen las pruebas recabadas por los agentes ministeriales para que un juez de control determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso y si se dictará la medida cautelar de prisión preventiva.

Jorge Armando Genaro Rubio asumió la presidencia municipal de Tlalnepantla el 1 de enero del año pasado. Su ascenso al poder fue notable tras ganar las elecciones de 2024 bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario (PES); sin embargo, poco después de tomar posesión anunció su incorporación a las filas de Morena.

Su detención ocurre en un contexto donde su administración intentaba proyectar una imagen de protección a los derechos de las mujeres. Apenas unos días antes de su captura, las cuentas oficiales del Gobierno de Tlalnepantla en Facebook destacaban publicaciones conmemorativas del “Día Naranja”, promoviendo la erradicación de la violencia de género.

Durante su campaña, su lema principal fue la honestidad pragmática: “Es mejor no prometer que prometer y no cumplir”, reafirmando constantemente que la transparencia sería el eje rector de su gestión. Hoy, esos pilares se ven cuestionados ante la gravedad de las acusaciones que enfrenta.

La gestión de Jorge Armando ‘N’ comenzó con dificultades administrativas. Al arranque de 2025, las oficinas municipales fueron entregadas con retraso por la administración saliente, lo que requirió la intervención directa del Gobierno del Estado para solventar los contratiempos operativos.

No obstante, el problema de fondo ha sido la inseguridad. La desconfianza en las autoridades locales y el aumento de la violencia llevaron a que, a mediados de 2025, habitantes de Tlalnepantla establecieran retenes ciudadanos de 24 horas en los accesos al municipio. La población, sintiéndose vulnerable, optó por vigilar la entrada de personas ajenas ante la falta de resultados de la policía municipal.

La detención del alcalde no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un deterioro generalizado del orden público en Morelos. Aunque el primer semestre de 2025 mostró una ligera tendencia a la baja en la criminalidad, los datos de 2026 son alarmantes: