¿Cómo es el lujoso fraccionamiento Ayamonte, en Jalisco? El exclusivo lugar con casas de 55 mdp

En Mazamitla también ofertan lujosos predios, con lotes de mil 690 pesos el metro cuadrado. (tucasaenguadalajara.com).

¿Propiedades de 55 millones de pesos? Sí, las hay en una exclusiva zona de Guadalajara, donde son vecinos políticos del PAN y de Morena.

Se trata del fraccionamiento Ayamonte, donde viven el exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y Herbert Taylor Arthur, exdirigente estatal del PAN en Jalisco.

En Ayamonte también viven Carlos Lomelí Bolaños, senador de Morena, y a la familia del empresario fallecido Jorge Vergara, que es dueña de las Chivas del Guadalajara.

Pero ¿por qué es tan caro y exclusivo vivir aquí? El fraccionamiento se encuentra en una zona de soporte ecológico del Bosque La Primavera, conocida como el Bajío.

Alrededor solo hay un centro comercial de baja densidad llamado Plaza del Bosque, el cual se localiza en el acceso al exclusivo conjunto residencial.

Así son las casas en el fraccionamiento Ayamonte en Jalisco

Ayamonte está inspirado en las Bellas Artes, por lo que por sus calles se pueden ver esculturas de artistas mexicanos.

Además, hay plazas temáticas dedicadas a las Bellas Artes, como cine, danza, literatura, escultura, música, pintura y arquitectura.

Las personas que viven en Ayamonte tienes a su disposición un campo de golf, una casa club contres albercas, un gimnacio y un spa.

Zona residencial en Jalisco, donde hay propiedades de hasta 55 millones de pesos. (tucasaenguadalajara.com).

También hay dos auditorios pequeños, un restaurante, una terraza para eventos y áreas para eventos infantiles con juegos.

En el sitio web se oferta la venta de lotes ‘en una de las zonas más hermosas de Jalisco’.

Se trata de Mazamitla, también conocido por ser un pueblo mágico donde puedes pasar el fin de semana en cabañas.

Pues bien, se ofertan lotes y en el sitio web se asegura que su plusvalía está en crecmiento por lo que es ideal para una inversión a futuro.

Otras ventajas que ofrece la lujosa venta de estos predios son que se encuentran a una horas de Guadajara, con acceso directo por carretera.

Los lotes se venden en mil 690 pesos el metro cuadrado y puedes adquirir desde 300.

Así son las exclusivas residencias que se ofertan en Jalisco. (tucasaenguadalajara.com).

Otras ventajas que hay en esta exclusiva zona residencial de Jalisco son: acceso controlado, mirador 360, pozo de agua propio y luz y agua a pir de lote.