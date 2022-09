Violencia en Jalisco: Cancelan fiestas patrias en Mazamitla por la inseguridad

El alcalde de Mazamitla, Jorge Enrique Magaña Valencia, canceló los festejos patrios desde la noche del 15 de septiembre. El gobierno de Jalisco dijo que sostendrá el operativo de seguridad dispuesto, pues el municipio tiene todas sus reservaciones asignadas, y se prevé una gran cantidad de visitantes.

Magaña Valencia informó en un mensaje en redes sociales, que la medida obedece a una prevención para evitar riesgos a la población ante los recurrentes hechos violentos en Mazamitla; el más reciente: un enfrentamiento entre grupos delictivos que dejó saldo de un muerto durante la noche del lunes.

“Tomando en cuenta las opiniones de diversos sectores de la sociedad, el Gobierno Municipal de Mazamitla 2021-2024, en busca generar mejores condiciones para los habitantes del municipio y turistas, hemos modificado el programa de las ¨Fiestas Patrias Mazamitla 2022″.

Violencia recurrente en Mazamitla

Previo al anuncio, Magaña convocó a una reunión a regidores y representantes del sector turístico en la que se expusieron distintas perspectivas sobre los acontecimientos de inseguridad que se han verificado en el municipio. “Consideramos que realizar eventos públicos masivos en estos momentos puede poner en riesgo la integridad de las personas y constituiría un acto de irresponsabilidad”, manifestó el edil.

Luego de la confrontación, el alcalde concedió entrevistas a medios de comunicación, en las que aseguraba que había tranquilidad y seguridad en su demarcación, y también señaló que cada escuela determinaría una eventual suspensión de clases, lo cual no ha ocurrido hasta el momento.

En una notificación del ayuntamiento se enfatizó que todos los establecimientos comerciales pueden continuar con sus actividades, “quienes quieran visitar nuestro municipio son todas y todos bienvenidos, la actividad comercial de los prestadores de servicios turísticos no cerrará, y estarán ejerciendo su actividad con normalidad”.

Lo que sí se anuncia es un acto cívico para el viernes 16 de septiembre, “solo con personal del Ayuntamiento, para celebrar el 212 aniversario del inicio de la Independencia de México”.

Previo a la determinación municipal, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que durante el enfrentamiento entre los grupos delictivos murió un presunto delincuente. Consideró que no había motivo para suspender los festejos patrios.

“En el caso de Mazamitla, Tapalpa y algunos otros sitios turísticos, se tiene preparado un operativo especial de vigilancia para garantizar la tranquilidad y la seguridad de quienes vayan a celebrar las festividades patrias. Vamos a estar atentos, no hay ningún ajuste adicional más que el reforzamiento del dispositivo que tiene el estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las autoridades municipales”.

El Gobierno del estado informa que la decisión es una atribución de las autoridades municipales y que fue tomada de forma unilateral al seno del ayuntamiento, pues en ningún momento fue consensuada con autoridades estatales, ni con la mesa de seguridad cuyos canales de comunicación se mantienen permanentemente abiertos.

Aun así, se reiteran las acciones dispuestas como el sobrepatrullaje, ya que el municipio tiene una ocupación total, reservada para este fin de semana.

La administración estatal informa también que el apoyo en presencia de los cuerpos de seguridad estatal y federal están garantizados en Mazamitla, y el hecho de que no haya eventos cívicos no significa que no habrá actividad.

El comunicado del Gobierno de Jalisco señala que: “se ha establecido comunicación con el alcalde y se mantendrá este contacto de forma permanente destacando que, tanto en este como en otros temas, la importancia de la coordinación entre todos los niveles de gobierno es fundamental”.