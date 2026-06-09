¿Te pueden obligar a ir a oficina el 11 de junio? Esto aplica por el Mundial 2026

Pese al decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, no hay impedimento legal para que un empleador obligue a sus trabajadores a asistir al Mundial.

La inauguración del Mundial en el Estadio Banorte en la Ciudad de México y la petición de las autoridades federales y locales para implementar el home office durante el partido México vs Sudáfrica han generado preguntas a miles de aficionados sobre si existe la obligación de asistir a la oficina el 11 de junio.

Pese al decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum por el que establece la posibilidad de que los trabajadores de la administración federal puedan trabajar desde casa, no hay impedimentos legales que eviten a un empleador pedir a un trabajador acudir a su centro de trabajo.

La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 74 los días de descanso obligatorio con goce de sueldo íntegro para los trabajadores. Estos son:

1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Primer lunes de febrero: En conmemoración del 5 de febrero.

En conmemoración del 5 de febrero. Tercer lunes de marzo: En conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez.

En conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez. 1 de mayo: Día del Trabajo.

Día del Trabajo. 16 de septiembre: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Tercer lunes de noviembre: En conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

En conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. 25 de diciembre: Navidad.

Descanso de trabajador de la construcción, en el paseo de la Reforma. (Cuartoscuro: Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Si un empleador requiere que prestes servicios en cualquiera de estas fechas, el trabajador tiene derecho a recibir, además del salario normal que le corresponde por el día de descanso, un salario doble por el servicio prestado (es decir, se paga el triple)

Debido a que no ha habido ningún cambio en dicha legislación, el 11 de junio se considera un día laboral normal.

“El decreto ya publicado hoy 9 de junio en el DOF solo exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a privilegiar el trabajo remoto y adoptar medidas administrativas para facilitar la movilidad durante la inauguración del Mundial. Al sector privado también le invita a optar por modalidades remotas de trabajo”, aclaró la organización “Yo por las 40 horas”.

Remarcó que el decreto presidencial no modifica las obligaciones de pago por trabajar ese día ni la legislación que regula los días de descanso oficial.

Por lo anterior, sí es posible que empleadores o patrones llamen a sus trabajadores a acudir a sus oficinas de manera presencial.

El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) explica que la petición de llevar a cabo home office busca “contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público”.

En la ‘mañanera’ de este martes, Sheinbaum puntualizó que el decreto busca que “no haya tráfico, que no haya problemas” el 11 de junio por el partido México contra Sudáfrica que se jugará en el Estadio Ciudad de México al sur de la capital.

¿Para qué trabajadores del Gobierno no aplica el decreto para home office?