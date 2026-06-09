Home office por inauguración del Mundial 2026: ¿Qué trabajadores no están incluidos en el decreto?

La presidenta Sheinbaum publicó un decreto para que trabajadores del Gobierno hagan home office el día de la inauguración del Mundial.

El home office por el Mundial no aplicará para todos, a pesar del decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum para que los trabajadores se queden en casa el próximo jueves 11 de junio.

En la conferencia ‘mañanera’ de este martes 9 de junio, la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el decreto aplica solamente para empleados de la Administración Federal que trabajan en la Ciudad de México.

Los trabajadores del Gobierno para quienes no aplica el home office son quienes laboran en las siguientes áreas:

Servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, Protección Civil.

Actividades relacionadas con seguridad nacional , seguridad pública.

, seguridad pública. Operación de infraestructura crítica y servicios estratégicos, como transporte.

Actividades relacionadas directamente con la organización , seguridad y movilidad por el Mundial 2026.

, seguridad y movilidad por el Mundial 2026. Operación de programas sociales y servicios públicos prioritarios.

Cualquier actividad que requiera la presencia de servidores públicos.

Además, este decreto aplica solo para empleados de Gobierno mientras que cada empresa privada tomará su decisión y horarios para el día de la inauguración del Mundial.

Sheinbaum llama a empresarios a considerar home office por el Mundial

Hasta ahora, la medida aplica solo para el día de la inauguración del Mundial y no se anunció que se tenga contemplada para el resto de los partidos en la Ciudad de México.

La presidenta Sheinbaum hizo un llamado para permitir a sus trabajadores hacer home office en actividades administrativas no esenciales.

De esta forma, la mandataria dejó claro que a pesar del decreto no se trata de una medida obligatoria.

“El que tiene que ver con la producción, con el sector secundario, manufactura, servicios, ese no lo vamos a parar. Los comercios, restaurantes, fondas, esos no tienen problema. Es el trabajo administrativo”, agregó.

¿Por qué Sheinbaum pidió hacer home office el 11 de junio?

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la medida se tomó para “contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público”.

Lo anterior será para reducir el tránsito y priorizar la movilidad, sobre todo al sur de la capital del país.

Además, funcionará como alternativa para evitar congestionamientos viales ante las marchas previstas para ese día en las que participarán integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), madres buscadoras, estudiantes de Ayotzinapa, entre otros colectivos y activistas.

Sheinbaum puntualizó que el objetivo es que “no haya tráfico” por el partido México contra Sudáfrica que se jugará en el Estadio Ciudad de México.