Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 9 de junio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Palacio Nacional este martes 9 de junio. (Cuartoscuro)

La CNTE presiona a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se cumpla su pliego petitorio a un par de días de la inauguración del Mundial 2026. En la mañanera de este martes podría referirse a la llegada de normalistas a la Ciudad de México.

En un operativo realizado por la SSC de la CDMX fueron asegurados artefactos explosivos presuntamente pertenecientes a los normalistas que llegaban a la capital para manifestar.

La postura de la mandataria es llegar a un acuerdo con la CNTE a través del diálogo, aunque adelantó que no puede cumplir las exigencias del magisterio como las piden, y evitar la represión de los manifestantes.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 8 de junio?

En la conferencia matutina anterior, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, propuso crear una reforma en conjunto con el magisterio que cumpla sus solicitudes y demandas.

Comentó que el diálogo con los maestros de la CNTE podría extenderse hasta agosto, pues el objetivo es realizar consultas directas con los docentes escuela por escuela.

La presidenta Sheinbaum afirmó que su gobierno buscará “los mejores esquemas” para garantizar la tranquilidad y buen desarrollo de la inauguración del Mundial ante la amenaza de múltiples manifestaciones, desde colectivos de madres buscadoras, la CNTE hasta productores.

A la par, la mandataria se refirió a los resultados electorales en Coahuila, donde los conteos preliminares posicionan al PRI como el ganador de las 16 diputaciones.