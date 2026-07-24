Cambian prisión domiciliara a Murillo Karam tras derrame cerebral: ¿Qué medidas deberá cumplir?

Jesús Murillo Karam era el titular de la extinta PGR cuando ocurrió el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de México, consiguió un cambio en la medida cautelar en su contra por lo que ya no cumplirá con prisión domiciliaria.

La defensa de Murillo Karam, quien sufrió un derrame cerebral, solicitó el cambio a un juez de control en el Reclusorio Norte, al argumentar que su cliente lleva años en prisión sin que se le haya dictado sentencia.

El Poder Judicial concedió la medida y cambió la prisión domiciliaria a resguardo domiciliario para Jesús Murillo Karam. El entorno del exprocurador deberá cumplir con ciertas condiciones:

Deberá portar un brazalete electrónico.

Solo podrá salir de su domicilio para citas médidas y deberá informar previamente a las autoridades de esas consultas.

Los procesos abiertos a Murillo Karam por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Fue en agosto de 2022 cuando Jesús Murillo Karam, quien se hizo infame por la frase ‘Ya me cansé durante una conferencia sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Al extitular de la Procuraduría Geneeral de la República (hoy FGR) se le investiga por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

¿Qué problemas de salud tiene Jesús Murillo Karam?

Desde su aprehensión, la defensa expuso que Murillo Karam tiene una serie de padecimientos crónicos entre los que destacan enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e hipertensión.

Debido a sus constantes salidas por motivos de salud, los jueces José Rivas González y Juan José Hernández Leyva concedieron prisión domiciliaria a Murillo Karam por los procesos en su contra, por lo que salió de prisión en abril de 2024.

Dos años después, en abril de 2026, Jesús Murillo Karam sufrió un derrame cerebral, por lo que fue trasladado al Hospital Ángeles Pedregal al sur de la Ciudad de México. Informes periciales hechas en 2023 detallaron que el exprocurador mostraba un deterioro cognitivo relacionad con demencia y/o Alzheimer.