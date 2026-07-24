Isaac del Toro en el Tour de Francia: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la penúltima etapa?

Este fin de semana, Isaac del Toro cerrará su participación en el Tour de Francia, donde buscará escribir una nueva historia de éxito para el ciclismo mexicano. [Fotografía. EFE]

Isaac del Toro está a un paso de escribir una de las páginas más importantes en la historia del deporte mexicano. El ciclista de 22 años afronta este sábado 25 de julio la etapa 20 del Tour de Francia 2026 con la posibilidad de asegurar un histórico lugar en el podio de la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG llega tercero en la clasificación general y mantiene el maillot blanco como líder de los jóvenes. Su ventaja de apenas 24 segundos sobre el francés Paul Seixas convierte la etapa reina en el momento decisivo de la carrera, antes de la tradicional llegada a París.

Tanto Del Toro como su compañero Tadej Pogačar coincidieron en que la jornada del sábado será una auténtica batalla. Mientras el mexicano anticipó un recorrido exigente, el líder del Tour aseguró que el equipo trabajará para ayudarlo a conservar el histórico tercer lugar de la clasificación general.

¿Cuándo correrá Isaac del Toro sus últimas etapas del Tour de Francia?

La etapa 20 del Tour de Francia 2026 se disputa este sábado 25 de julio entre Le Bourg-d’Oisans y Alpe d’Huez, sobre un recorrido de 170.9 kilómetros y alrededor de 5 mil 450 metros de desnivel acumulado.

Considerada la etapa reina de esta edición, representa la última gran prueba de montaña antes del cierre del Tour en París. Además de las largas ascensiones, el recorrido presenta un inicio explosivo que podría provocar ataques desde los primeros kilómetros.

Isaac del Toro comenzará la jornada con 24 segundos de ventaja sobre Paul Seixas, por lo que cualquier diferencia en la montaña podría modificar el podio de la clasificación general.

La salida está programada para las 11:20 horas de Francia (3:20 horas, tiempo del centro de México), mientras que la llegada está prevista alrededor de las 16:11 horas (8:11 horas, tiempo del centro de México).

Después de esta etapa solo quedará la jornada final entre Thoiry y los Campos Elíseos, que se disputará el domingo 26 de julio, con salida a las 8:15 horas (tiempo del centro de México) y llegada estimada alrededor de las 11:25 horas.

La etapa 21 será un recorrido de 132.5 kilómetros, que tradicionalmente funciona como un recorrido ceremonial para los líderes de la clasificación general y que suele definirse con un sprint masivo.

La transmisión en México de las últimas etapas de la Tour de Francia estará disponible a través de la plataforma de streaming de Disney+.

Tour de Francia [Fotografía. EFE]

¿Qué dijo Isaac del Toro tras su participación en la etapa 19 de la Tour de Francia?

Tras finalizar séptimo en la etapa 19 y reforzar su tercer puesto en la clasificación general, el mexicano aseguró que el resultado representó un gran día para todo el UAE Team Emirates-XRG.

“Creo que ha sido un buen día para el equipo. Tadej ha estado increíble en una subida muy bonita. Yo la subía por primera vez y ha sido algo espectacular, he terminado muy feliz con la experiencia y con el resultado”.

Del Toro también reconoció las dificultades que enfrentó el equipo durante el Tour por los problemas físicos de algunos compañeros, aunque aseguró que esa situación fortaleció al grupo.

“No ha sido nada fácil. Hemos vivido una situación diferente, pero nos empujamos entre nosotros, tenemos buena vibra, sacamos lo mejor de nosotros. La situación nos refuerza y tenemos que tratar de destapar la botella para celebrar nuestros triunfos”, aseguró.

Sobre la etapa reina, el ciclista originario de Ensenada advirtió la dureza del recorrido y anticipó una jornada clave para la clasificación general.

“La etapa de mañana será una gran batalla. Quedan dos días de tour. Este sábado espero más o menos lo mismo que hoy. Quizás sea un poco más movida, porque el comienzo puede ser un poco más complicado, pero el desenlace debería ser similar”, declaró.

Después de conquistar la etapa 19 y reforzar su liderato en la clasificación general, Tadej Pogačar dejó claro que uno de los principales objetivos del UAE Team Emirates-XRG para la etapa reina será proteger el lugar de Isaac del Toro en el podio.

“El sábado es la etapa reina, es una dura jornada de montaña. Tengo confianza. Pero creo que buscaremos que Isaac acabe con el maillot blanco (de mejor joven) y en el podio”, comentó.

¿Qué necesita Isaac del Toro para terminar en el podio del Tour de Francia?

El objetivo del mexicano es defender los 24 segundos que mantiene sobre Paul Seixas durante la última gran jornada de montaña.

Si logra conservar esa diferencia o ampliarla, llegará a la etapa final con el podio prácticamente asegurado, ya que el recorrido hacia París rara vez produce cambios entre los primeros lugares de la clasificación general de la Tour de Francia.

Además del tercer lugar, Del Toro también busca conservar el maillot blanco, reconocimiento que distingue al mejor ciclista joven de la competición.

¿Cuáles son los principales logros de Isaac del Toro en el ciclismo?

Pese a su juventud, Isaac del Toro ya construyó uno de los mejores palmarés en la historia del ciclismo mexicano. Entre sus principales logros destacan el título del Tour del Porvenir 2023, competencia considerada el Tour de Francia para ciclistas Sub-23; la conquista de la Vuelta a Asturias 2024; y la histórica victoria en la Milán-Turín 2025, donde se convirtió en el primer mexicano en ganar la clásica más antigua del ciclismo.

Ese mismo año hizo historia al convertirse en el primer mexicano en vestir la Maglia Rosa como líder del Giro de Italia, competencia en la que también ganó una etapa, terminó como subcampeón de la clasificación general y conquistó el jersey de mejor joven.

En 2026 continuó su ascenso al ganar el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, dos de las pruebas más importantes del calendario World Tour, consolidándose como uno de los mejores ciclistas del pelotón internacional.

Con información de EFE