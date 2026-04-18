¿Qué sabemos de la salud de Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República y del caso Ayotzinapa?

La salud del exprocurador Murillo Karam ha sido un factor crítico desde su detención en agosto de 2022. (Foto: Cuartoscuro)

Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, cumple este sábado más de una semana internado en el Hospital Ángeles Pedregal tras sufrir un derrame cerebral.

El estado de salud del exfuncionario se ha calificado como ‘delicado’ debido a la gravedad del evento vascular ocurrido durante su prisión domiciliaria.

Esta recaída representa uno de los episodios más críticos que ha enfrentado desde que fue vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa.

¿Qué sabemos del estado de salud de Murillo Karam?

Especialistas han sometido al exgobernador de Hidalgo a diversos estudios clínicos exhaustivos para determinar el impacto real del derrame en sus funciones vitales.

Reportes médicos recientes indican que aún no existe una evolución clara, por lo que el pronóstico de salud del exprocurador se mantiene estrictamente reservado.

Esta incertidumbre ha generado una fuerte alerta entre sus familiares y representantes legales, quienes se encuentran a la espera de resultados neurológicos definitivos.

La defensa ya había expuesto anteriormente la fragilidad del procesado ante diversas instancias judiciales para solicitar medidas cautelares menos rígidas.

Antecedentes de un historial clínico complejo

La salud del exfuncionario ha sido un factor crítico desde su detención en agosto de 2022, debido a una combinación de padecimientos crónicos preexistentes.

Murillo Karam padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e hipertensión arterial sistémica, factores que complican cualquier intervención médica.

Además de estos cuadros, el historial del paciente registra una cirugía de alta complejidad denominada endarterectomía carotídea.

Este procedimiento previo se realizó con el fin de intentar normalizar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, evidenciando una vulnerabilidad cardiovascular de larga data.

Deterioro cognitivo y procesos judiciales

Informes periciales de finales de 2023 revelaron que el exprocurador enfrenta un deterioro cognitivo progresivo con signos sugestivos de demencia y Alzheimer.

Este panorama clínico ha sido el argumento principal de su defensa para solicitar cuidados especializados fuera de un entorno de reclusión convencional.

A pesar de estas condiciones, los procesos por tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa siguen vigentes en los tribunales federales.

Actualmente, se espera definir si su capacidad cognitiva actual le permite seguir enfrentando el juicio o si el proceso deberá suspenderse por incapacidad física y mental.

¿Cuál es la situación jurídica actual de Murillo Karam?

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene su solicitud de una condena acumulada de hasta 82 años de prisión contra el artífice de la ‘Verdad Histórica’.

Se le imputan delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada en relación con los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

Aunque obtuvo la prisión domiciliaria en abril de 2024, un tribunal federal le negó recientemente la libertad provisional, al considerar que aún subsiste un riesgo de fuga.

Por el momento, el procesado permanece bajo custodia policial dentro del hospital hasta que se decida su posible reincorporación a la custodia domiciliaria.