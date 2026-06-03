CNTE ‘toma’ las calles de CDMX: ¿Qué puntos bloquearán los maestros HOY miércoles 3 de junio?

CNTE intensifica protestas en la Ciudad de México; estas son las vialidades afectadas. (Cuartoscuro)

La CNTE volverá a tomar las calles de la Ciudad de México. Autoridades federales sostendrán este miércoles reuniones para continuar las mesas de trabajo con el magisterio y buscar acuerdos sobre sus demandas.

Los maestros aseguraron que no desistirán de sus movilizaciones para expresar su inconformidad por el incumplimiento de promesas electorales del gobierno en turno.

Durante la última semana, el magisterio ocupó diferentes puntos carreteros de la capital del país, situación que complica la circulación y aumenta la carga vehicular en rutas alternas.

¿Dónde se manifestará la CNTE este 3 de junio?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentrarán desde las 9:30 horas en Abraham González, colonia Juárez, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, para reunirse con los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

De forma simultánea, maestros realizarán manifestaciones en las instalaciones de la SEP, ubicadas en avenida Universidad número 1200, así como en oficinas del Issste Buenavista.

Además, autoridades de la Ciudad de México prevén cierres en diversos puntos de Paseo de la Reforma como medida de presión por parte del magisterio.

Durante la movilización del día anterior, presuntos integrantes de la CNTE derribaron estatuas alusivas al Mundial 2026 colocadas sobre Paseo de la Reforma. También retiraron parte de los uniformes de las figuras y los quemaron junto con un balón.

Después de la reunión con autoridades, el magisterio confirmó que no alcanzó acuerdos con el gobierno federal. Advirtió que mantendrá la huelga nacional y las protestas hasta obtener respuestas concretas a sus principales demandas.

¿Qué exige la CNTE?

La CNTE mantiene un pliego petitorio que el gobierno de Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar. Entre las principales exigencias destacan:

Derogación de la Ley del Issste de 2007.

Eliminación de la reforma educativa de 2019.

Incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base .

. Desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que todas las demandas de la CNTE puedan resolverse en los términos planteados por el magisterio debido a limitaciones presupuestales, según expresó en marzo de 2026.

“Hay demandas que se pueden cumplir y hay demandas que no alcanza el presupuesto para cumplirlas. Lo que se busca, siempre en el marco del recurso que existe”, postura que mantiene pese a la amenaza del magisterio de boicotear el Mundial 2026.