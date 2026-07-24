Depresión tropical Siete-E evoluciona a tormenta tropical ‘Genevieve’: Alcanzará la categoría 3, alertan

Se forma la depresión tropical Siete-E en el Pacífico.

La depresión tropical Siete-E se formó este viernes 24 de julio en el océano Pacífico y horas después evolucionó a tormenta tropical Genevieve, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se espera que la tormenta tropical Genevieve se intensifique rápidamente durante los próximos días, detalló el National Hurricane Center.

La antes depresión tropical Siete-E se localizaba a 975 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de hasta 75 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

Las autoridades meteorológicas señalaron que, debido a su distancia y trayectoria, Genevieve no representa peligro para México, por lo que no se prevén afectaciones directas al territorio nacional.

¿Cuál será la trayectoria de la tormenta tropical ‘Genevieve’?

Según el pronóstico del SMN, el ciclón continuará fortaleciéndose durante los próximos días conforme avanza sobre aguas del Pacífico.

De mantenerse este pronóstico, ‘Genevieve’ alcanzaría la categoría 1 de huracán el domingo 26 de julio, para posteriormente intensificarse hasta categoría 3 el lunes 27 y mantenerse con esa intensidad hasta la mañana del martes 28 de julio, antes de comenzar a debilitarse.

Hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional reiteró que la trayectoria prevista mantiene al sistema alejado de las costas mexicanas, por lo que no representa riesgo para el país.

¿En qué estados se esperan fuertes lluvias HOY 24 de julio?

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, estos estados esperan lluvias puntuales en: