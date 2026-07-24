¿Lloverá en CDMX y Edomex este sábado 25 de julio? Pronóstico del clima prevé vientos y cielo nublado

Así estará el clima en CDMX y Edomex este sábado 25 de julio.

El clima en el Valle de México para este sábado 25 de julio presentará condiciones de cielo nublado y temperaturas frescas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera que la Ciudad de México alcance una máxima de 23.7°C, mientras que Toluca será la más fría con una mínima de 5.0°C.

Vista aérea de la Ciudad de México bajo un cielo nublado. Fuente: El Financiero

¿Qué temperatura hará este sábado en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, el termómetro marcará una mínima de 10.0°C y una máxima de 23.7°C. Los vientos soplarán a 6 km/h, con un cielo predominantemente nublado, lo que mantendrá un ambiente fresco durante todo el día.

Toluca registrará las temperaturas más bajas, con una mínima de 5.0°C y una máxima de 19.0°C, acompañada de vientos suaves de 3 km/h. En contraste, Ecatepec espera una máxima de 24.7°C, la más alta de la zona.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Se esperan lluvias mañana sábado en el Valle de México?

Aunque la mayoría de la zona presentará cielo nublado o medio nublado, la probabilidad de lluvia es baja para este sábado en CDMX y Edomex. Sin embargo, el SMN indica que el centro del país podría tener chubascos aislados por la tarde.

Naucalpan de Juárez tendrá una mínima de 9.3°C y una máxima de 22.7°C, con vientos de 6 km/h y cielo nublado. Ecatepec de Morelos, por su parte, mostrará un cielo medio nublado con vientos similares.

¿Cómo será el pronóstico extendido en CDMX y Edomex?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Sábado 25 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Domingo 26 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Lunes 27 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana indica condiciones estables, con temperaturas que se mantendrán entre los 10°C de mínima y 23°C de máxima. Se espera que el cielo continúe nublado, con vientos ligeros que no superarán los 4 km/h.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas y el cielo nublado, se recomienda a los habitantes del Valle de México usar ropa abrigadora, especialmente durante las mañanas y noches. Aunque el sol no sea intenso, es buena idea hidratarse constantemente.

Para quienes salgan, es aconsejable llevar un paraguas ligero debido a la posibilidad de chubascos dispersos, aunque la probabilidad de lluvia sea baja. Protegerse del viento, especialmente en zonas abiertas, también es importante.

Fuente: CONAGUA.

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