Clima en CDMX y Edomex: Día fresco con temperaturas máximas de 25°C el viernes 24 de julio

Así estará el clima para el viernes 24 de julio en CDMX y Edomex.

El clima en el Valle de México, que abarca CDMX y Edomex, tendrá un cielo mayormente nublado este viernes 24 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas frescas a templadas, con variaciones importantes entre las ciudades.

¿Qué temperatura habrá mañana en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 10.7°C y la máxima alcanzará los 25.0°C, con cielo nublado. Esto contrasta con Toluca, que tendrá un día más fresco.

En el Estado de México, Naucalpan registrará una mínima de 10.3°C y una máxima de 24.0°C. Ecatepec tendrá la máxima más alta de la zona con 25.3°C y una mínima de 10.3°C.

¿Lloverá mañana en el Valle de México?

El Valle de México tendrá cielo nublado en la mayoría de sus localidades. Los vientos serán ligeros, con velocidades de 8 km/h en Ciudad de México y Naucalpan, lo que ayudará a mantener un ambiente fresco.

En Toluca, el viento será de 5 km/h, el más ligero de la región. Ecatepec también tendrá vientos de 8 km/h. La condición de cielo nublado o medio nublado dominará, sin esperarse lluvias importantes para el viernes.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Viernes 24 de julio : Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h. Sábado 25 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 10 km/h. Domingo 26 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México es de un clima mayormente estable. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente, y las mínimas se mantendrán frescas. Se recomienda llevar ropa abrigadora, especialmente por las mañanas.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en CDMX y Edomex?

Para el clima fresco, es importante mantenerse hidratado, incluso sin sentir calor. Se sugiere consumir suficientes líquidos. También, evite cambios bruscos de temperatura al pasar de espacios cerrados a la intemperie, para cuidar su salud.

Para las mañanas y noches más frescas, es bueno usar varias capas de ropa. Esto ayudará a adaptarse a los cambios de temperatura durante el día. No olvide un suéter o chamarra ligera si planea salir temprano o regresar tarde.

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