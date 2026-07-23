Familia de Lorenzo Salgado, mexicano asesinado por ICE en EU, busca repatriar al Edomex para despedirlo

Los familiares de Lorenzo Salgado, paisano asesinado por el ICE en Estados Unidos, buscan repatriar sus restos a Tlatlaya, Edomex, de donde es originario. (EFE)

Una vez que Servicios Periciales de Houston, Texas, en Estados Unidos, entregue a su esposa el cuerpo de Lorenzo Salgado, la viuda del albañil originario de la comunidad de Rincón Grande, municipio de Tlatlaya, decidirá si le da cristiana sepultura allá en Houston o los restos del mexiquense son repatriados a su tierra natal en el sur mexiquense.

Arnulfo Valdivia Machuca, coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno del Estado de México, explicó que el cadáver de Lorenzo Salgado, de 52 años de edad, ha sido investigado por personal del FBI (Federal Bureau of Investigation), pues su fallecimiento se trató aparentemente de un homicidio por parte de elementos de Inmigración and Customs Enforcement (ICE).

El pasado 7 de junio, Lorenzo, quien estaba en proceso de regularización migratoria, iba en un automóvil a la obra donde trabajaba en compañía de otros dos trabajadores; sin embargo, se encontraron con agentes federales, quienes intentaron detenerlo en un cruce vial.

En la persecución tomaron parte vehículos particulares equipados con torretas, pero no iban balizados de patrullas.

La versión de los agentes del ICE es que Lorenzo intentó embestirlos con el auto en el que iba, mientras que familiares del hoy occiso indican que el mexiquense se asustó por la presencia de unidades que no identificó como patrullas de la ICE e intentó escapar y fue cuando le dispararon para privarlo de la vida. Se sostiene que no se trató de una redada.

En un video difundido en redes sociales, se ve una camioneta blanca abierta en sus puertas y sobre el piso, del lado del piloto, un cuerpo tirado que podría pertenecer a Lorenzo Salgado, quien es vigilado por dos agentes de la policía. Aunque del lado derecho de la unidad en la que iban los trabajadores, se ve a otra persona tirada con la vigilancia de la ICE.

Hay deseos de darle su último adiós a Lorenzo en el sur mexiquense

Al entablar contacto con su familia en Tlatlaya, comentaron que desean que Lorenzo regrese a su pueblo de Rincón Grande; sin embargo, su esposa, con quien no tuvo hijos, comenta que quiere quedarse con los restos de su marido, quien llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos.

Por el momento, “el cuerpo de Lorenzo sigue en Houston debido a que este es un caso de alta visibilidad y además en el que ya está involucrado el FBI porque se presume un tema de asesinato.

El cuerpo todavía no ha sido liberado; él y su esposa (también originaria de Tlatlaya) llevaban 35 años viviendo en Houston.

“Nosotros hemos contactado a la familia en Tlatlaya; ellos son partidarios de que se repatrié el cuerpo; finalmente, es decisión de la viuda, que es quien debe tomar la decisión, pues nosotros estamos listos para repatriar ese cuerpo, si la decisión es que se quedara allá, que su cuerpo descanse en Estados Unidos, dado que su esposa vive allá, pues respetaremos su decisión y voluntad”, externó el funcionario.

¿Cuál es el proceso para repatriar los restos de Lorenzo Salgado a Edomex?

Arnulfo Valdivia Machuca, coordinador de Asuntos Internacionales del gobierno del Estado de México, indicó que el Consulado mexicano entraría en contacto con las autoridades de Servicios Periciales o Servicios Forenses para que se les entreguen los restos del trabajador mexiquense para luego hacer el papeleo jurídico-legal y poder exportar de Estados Unidos a México el cuerpo del migrante.

“Se tienen que hacer trámites aduanales y sanitarios; una vez que se generan esos trámites, el Gobierno de México nos ayuda (a las autoridades estatal) enviando el cuerpo a cualquier aeropuerto de México, que normalmente es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Y a partir de ahí, nosotros con recursos del gobierno del Estado, de esta Coordinación tomamos el cuerpo y lo trasladamos con una funeraria hasta el lugar de destino final, sea donde sea en el Estado de México, y hacemos una aportación para el servicio funerario”, abundó el funcionario.

Es de subrayar que, en caso de que los restos de Lorenzo regresen a su tierra que lo vio nacer y si su familia decide incinerarlo desde Estados Unidos, sería menos costoso y más sencillo traerlo del país vecino.

“Lo que decida la familia, muchas veces lo que decide la familia es que el cuerpo se incinere en Estados Unidos y trasladar las cenizas; muchas veces la familia decide tener un acto fúnebre en México y por eso piden que el cuerpo se traslade, aunque después lo incineren, o lo entierren, cualquiera de las opciones, estamos listos para esta decisión”, añadió el titular de Asuntos Internacionales del gobierno mexiquense.

Finalmente, el gobierno federal tiene en curso una ruta legal por 17 mexicanos asesinados en Estados Unidos bajo circunstancias migratorias y el caso de Lorenzo es el primero oriundo del Estado de México que pierde la vida de forma trágica y en manos del ICE.