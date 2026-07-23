Jueves de rebote para el peso ante el dólar por guerra en Medio Oriente: ¿Cuánto pierde HOY?

Esta es la cotización del peso mexicano ante el dólar en los mercados durante la sesión de este jueves 23 de julio.

El peso mexicano rebota con fuerza ante el dólar este jueves 23 de julio por la cautela de los inversionistas ante la posibilidad de que la guerra en Irán empeore tras una nueva amenaza de los hutíes y de Donald Trump.

En una breve entrevista con Axios, el presidente explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”.

Trump se mostró confiado en que Israel “se uniría en dos minutos” si él se lo pidiera, aunque apuntó que Estados Unidos no necesita a nadie para lanzar una operación contra la República Islámica.

Así está el tipo de cambio HOY 23 de julio

El peso mexicano se deprecia 0.67 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.51 unidades, 12 centavos menos con respecto al cierre del 22 de julio, esto de acuerdo con datos de Bloomberg.

“El dólar avanza debido a un incremento en la aversión al riesgo, luego de que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaron por primera vez en varios meses embarcaciones comerciales en el Mar Rojo, ampliando el conflicto entre Estados Unidos e Irán hacia otra de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de petróleo”, indicaron analistas de Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.94 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.93 unidades durante la sesión de este jueves 23 de julio.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.70 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.20 por ciento.

Entre las monedas más depreciadas están el rand sudafricano con 1.40 por ciento; el peso chileno con 1.04 por ciento; el dólar neozelandés con 0.83 por ciento; la corona sueca con 0.69 por ciento, y el real brasileño con 0.68 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg