‘Lo revivieron siete veces’: Aylín Mujica revela cómo fueron los últimos momentos de su hijo Mauro

Aylín Mujica compartió que Mauro Menéndez sufrió tres convulsiones antes de llegar al hospital, en donde sufrió siete paros cardiacos. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

A una semana del fallecimiento de Mauro Menéndez, la conductora Aylín Mujica reveló detalles sobre la muerte de su hijo mayor, quien perdió la vida tras un viaje a Barbados, la isla caribeña.

Mauro —quien forjó una carrera como DJ bajo el nombre artístico de MAAHEZ— murió el pasado 17 de julio. La noticia fue confirmada por su padre, el músico Osamu Menéndez, a través de redes sociales.

Tras ello, la actriz de Corazón Valiente compartió una publicación en redes sociales. A través de un mensaje, Aylín Mujica se despidió de Mauro Menéndez; sin embargo, fue hasta este momento que habló abiertamente sobre lo que pasó con su hijo mayor.

¿Qué le pasó a Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

La actriz de la novela Sin senos no hay paraíso compartió, en una conversación con La mesa caliente, que Mauro comenzó a sentirse mal antes de partir hacia Barbados.

“La última vez que pasó por Miami, yo me encontraba en Colombia grabando Top Chef y mi madre estaba aquí con él. De pronto se pone mal, con un catarro muy fuerte”, compartió Aylín.

Aunque su abuela estuvo al pendiente de él, los síntomas de la enfermedad no mejoraban. Desde Colombia, Mujica le mandó algunos shots de jengibre para ayudar con la recuperación de su hijo y mantuvo contacto constante con él.

Mauro insistía en que se encontraba bien; sin embargo, uno de sus tíos decidió llevarlo a la sala de urgencias de un hospital para que lo atendieran. Además, su abuela le pidió en diferentes ocasiones que pospusiera el viaje.

Aylín Mujica aseguró que seguirá trabajando a pesar de la muerte de su hijo. (Foto: Cuartoscuro) (Antonio Cruz)

Al llegar a la clínica, Mauro se negó a bajar del auto: “Cuando llegan, dice: ‘Está muy oscuro allá adentro, yo no me voy a bajar. Tengo que viajar a Barbados’. Horas después se va”, recordó la actriz.

Antes de que Menéndez abordara el vuelo, Aylín lo llamó una vez más para pedirle que no saliera de Miami; sin embargo, el joven continuó con sus planes y abordó el avión rumbo a la isla caribeña.

Al llegar, Mauro acudió a un hospital en donde le indicaron que había enfermado de neumonía e incluso le dieron antibióticos. Tras las primeras tomas, le comentó a su mamá que ya se sentía mucho mejor.

La actriz se mantuvo en contacto con su hijo; sin embargo, se preocupó cuando él dejó de responder sus mensajes: “A las 22:00, cuando le hablo, me contesta su amiga, que estaba en el hospital”, recordó.

¿De qué murió Mauro Menéndez, el hijo de Aylín Mujica?

Por la tarde, los amigos de Mauro Menéndez se encontraban en la playa jugando futbol, mientras el DJ disfrutaba de la puesta de sol; sin embargo, comenzó a sentirse mal y convulsionó, por lo que llamaron a los servicios de emergencia.

“Convulsionó tres veces. La ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y en este momento está intubado, pero se le está parando el corazón todo el tiempo”, recuerda que le comentó la amiga del DJ.

Tras la hospitalización, el estado de salud del DJ se complicó, ya que el joven de 30 años sufrió cinco paros cardiacos. Esto sucede cuando el corazón deja de bombear en forma súbita e imprevista, de acuerdo con el National Heart, Lung, and Blood Institute.

Para el sexto paro, llamaron a Aylín Mujica para preguntarle cómo debían proceder en la atención de su hijo. En ese momento, ella aprovechó para pedirles que le acercaran el celular al joven: “Le empiezo a gritar: ‘No te vayas, Mauro, no te vayas. Te queremos. Ya vamos para allá’”.

A pesar de que Aylín tenía la esperanza de que todo estaría bien, Mauro sufrió un paro cardíaco más: “Se le volvió a parar el corazón. Siete veces lo revivieron”, compartió. Finalmente, el joven no resistió más.

Mujica compartió que los médicos siguen investigando los motivos por los cuales se presentaron las complicaciones; sin embargo, adelantó que la doctora que atendió al joven había encontrado un coágulo de sangre en el corazón y otro más en el pulmón.

¿Cómo se encuentra Aylín Mujica tras la muerte de Mauro Menéndez?

Aylín Mujica recibió la noticia de Osamu Menéndez, quien la llamó para informarle que su hijo había fallecido, un momento que la actriz de Secretos de Villanas recuerda como una pesadilla de la que quería despertar.

A pesar de ello, la actriz decidió enfrentar este momento con fortaleza, incluso cuando experimenta demasiado dolor: “Sé que él está bien. Tengo que seguir con mi vida porque es lo que más hubiera deseado Mauro”, comentó.

Aylín también dijo que, tras la muerte de Mauro, no dejará de lado sus compromisos laborales, ya que en este momento mantenerse activa le ayuda: “Si yo me quedo llorando no voy a resolver nada y no voy a ser un ejemplo para mis hijos”, dijo.