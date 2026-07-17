Muere Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, a los 30 años: Esto se sabe de su fallecimiento

La familia de Aylín Mujica no ha dado a conocer más información sobre el fallecimiento de Mauro Menéndez [Fotografía. Shutterstock, ChaGPT]

Aylín Mujica, actriz cubana que participó en telenovelas y series como La Dueña o Sin senos no hay paraíso, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez. La noticia fue confirmada por el músico Osamu Menéndez, padre del joven, quien expresó que se encontraba destrozado por la pérdida.

“Perdónenme, no puedo hablar; mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, comentó en redes sociales.

La cadena de televisión Telemundo, donde trabaja la actriz, también publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar sus condolencias y pedir respeto a la privacidad de la familia durante este periodo de duelo.

“Telemundo extiende sus más sinceras condolencias a Aylín Mujica y a su familia en este doloroso y difícil momento tras la pérdida de su querido hijo. Aylín es una apreciada integrante de la familia Telemundo, y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones”, expresó la televisora estadounidense.

De acuerdo con reportes de prensa, la noticia trascendió mientras Aylín Mujica se encontraba en Bogotá, Colombia, grabando el reality Top Chef VIP. Mauro Menéndez había viajado a Barbados para asistir a un partido de béisbol.

La periodista Mandy Fridmann señaló que el joven presuntamente tenía neumonía antes del viaje y que su madre le recomendó no trasladarse. Sin embargo, el viaje se realizó y, horas después, la actriz recibió una llamada durante la noche con la noticia del fallecimiento de su hijo.

De igual forma, la periodista indicó que Mauro habría sufrido un infarto tras su viaje; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la familia ni por autoridades.

La actriz, quien participó en La casa de los famosos de la cadena estadounidense, se trasladó a Barbados para realizar los trámites correspondientes y posteriormente llevar el cuerpo a Miami, donde reside la familia.

¿Quién era Mauro Menéndez, el hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez era el hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica y del músico Osamu Menéndez. Aunque creció en un entorno cercano al espectáculo, mantuvo un perfil más discreto y construyó su carrera lejos de la televisión.

Desde temprana edad mostró interés por la música. Inició su formación a los 4 años, cuando aprendió a tocar instrumentos como piano, guitarra y batería. Con el paso del tiempo se inclinó por la producción musical y encontró en la música electrónica su principal campo de desarrollo.

Bajo el nombre artístico de MAAHEZ, se consolidó como DJ y productor dentro de géneros como el house, afro house, tech house y moombahton. Su trabajo lo llevó a presentarse en clubes y festivales, además de colaborar en proyectos de la escena urbana y electrónica.

Durante su trayectoria recibió el respaldo de figuras reconocidas de la industria internacional y participó en producciones musicales con artistas latinos. También formó parte de proyectos que lograron reconocimiento en la industria, incluido material nominado a los Latin Grammy.

En los últimos años impulsó una nueva etapa en su carrera, enfocada en el desarrollo de un sonido propio y en la creación de su sello musical, con el objetivo de apoyar a nuevos talentos dentro de la música electrónica.

¿En qué programas ha participado Aylín Mujica?

Aylín Mujica desarrolló una amplia trayectoria en telenovelas, donde destacó principalmente en papeles antagónicos. Entre sus proyectos más reconocidos se encuentran La dueña, Sin senos no hay paraíso, Aurora, Corazón valiente y Los miserables, producciones con las que consolidó su presencia en la televisión hispana.

Además de su trabajo en ficción, la actriz participó en realities y programas de entretenimiento. Formó parte de La casa de los famosos de Telemundo en su tercera temporada y de La isla: Desafío extremo, donde mostró una faceta distinta ante el público.

Recientemente, Mujica se encontraba en las grabaciones de Top Chef VIP, reality de cocina de Telemundo, cuando recibió la noticia del fallecimiento de su hijo, lo que marcó un momento clave en medio de su participación en el programa.