¿De qué murió Sam Neill? Agente revela causa de fallecimiento; ‘había grabado 4 proyectos uno tras otro’

El actor Sam Neill murió de neumonía, y será homenajeado más adelante con un funeral privado familiar en su granja de Nueva Zelanda, informó su agente este jueves 16 de julio.

La familia de Neill había anunciado antes que el actor, conocido por ‘Jurassic Park’, ‘The piano’ y otras películas, murió el lunes en Sydney.

Su agente, Philip Grenz, señaló a The Associated Press que aportaba más información después de hablar con la familia de Neill y tras reportes noticiosos “que contienen inexactitudes y falsedades descaradas”, afirmó.

“Sam falleció de neumonía”, afirmó Grenz. “Antes de enfermar, Sam (Neill) había luchado valientemente y vencido el linfoma mediante un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T”.

También indicó que Neill había grabado cuatro proyectos “uno tras otro” durante el último año, cuyo estreno está previsto para los próximos meses.

“Como Sam era un hombre intensamente reservado que detestaba el alboroto, su familia le recordará con un funeral privado familiar en su granja de Nueva Zelanda en una fecha posterior aún por determinar”, explicó Grenz.

El actor neozelandés reveló en 2023 que le habían diagnosticado linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo raro de linfoma no Hodgkin, y dijo en abril de este año que estaba libre de cáncer. La terapia CAR-T es una forma de inmunoterapia basada en las células T, o linfocitos T, de una persona y se utiliza para varios tipos de cáncer de la sangre.

Industria del cine rinde homenaje a Sam Neill tras fallecimiento

El comunicado de su agente llegó después de días de homenajes a Sam Neill por parte de colegas de la industria cinematográfica, quienes lo recordaron como un hombre amable, ingenioso y curioso.

El director Taika Waititi, quien dirigió a Neill en “Hunt for the Wilderpeople” (2016) —una de las películas más queridas de Neill en Nueva Zelanda—, escribió en Instagram el miércoles: “Eres muy querido y todos te extrañaremos mucho”.

“Te quiero y nos vemos pronto, dulce Nigel”, añadió Waititi empleando el nombre de nacimiento de Neill, que él contó a entrevistadores que cambió a Sam en la escuela porque había demasiados Nigels en su clase.

Steven Spielberg, quien dirigió la primera película de ‘Jurassic Park’, en la que Neill interpretó al paleontólogo Alan Grant, dijo que “Sam fue excepcionalmente colaborador”.

“Me encantó hacer todas las películas de Jurassic con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos nuestra familia Jurassic y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus muchos millones de fans en todo el mundo”, señaló Spielberg en un comunicado.

Neill fue uno de los numerosos actores y directores que alcanzaron fama internacional tras una explosión de películas australianas que comenzó a finales de la década de 1970. En Nueva Zelanda, se le ha llorado como una persona amable y sencilla que rehuía la celebridad y contribuyó a causas y proyectos comunitarios cerca de su hogar, según medios locales.

Neill también era viticultor y, bajo su marca Two Paddocks, produjo vinos pinot noir y riesling desde su bodega en la región de Central Otago, en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

Le sobreviven sus cuatro hijos y ocho nietos.