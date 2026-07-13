La rara enfermedad que diagnosticaron a Sam Neill durante la promoción de ‘Jurassic Park’

Sam Neill murió a los 78 años de forma “repentina” en Sídney, Australia, informó su familia en un comunicado. El actor neozelandés, conocido como el paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, había superado un complicado tipo de cáncer.

En el comunicado publicado en su Instagram oficial no se informaron las causas de fallecimiento del actor, pero se aclaró que no fue por el cáncer contra el que tanto luchó.

“Sam estuvo rodeado de sus seres queridos y partió con la dignidad que caracterizó toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, aunque reconforta saber que Sam se mantuvo libre de cáncer. La familia desea expresar su más profundo agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por sus increíbles cuidados”, informó su familia.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, también lamentó en X la muerte del intérprete de Peaky Blinders: “Con un humor irónico y sutil, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones. Será muy extrañado y recordado por siempre”.

¿Qué enfermedad tuvo Sam Neill?

En 2022, Sam Neill fue diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T (AITL), un tipo del linfoma no Hodgkin que estaba en una etapa avanzada.

Cleveland Clinic explica que se trata de un “cáncer de sangre raro y agresivo”, el cual afecta las células T y puede diseminarse a hígado, pulmones y médula ósea. La mediana de supervivencia tras el diagnóstico es de tres años, pero de 30 al 35 por ciento de los pacientes responden favorablemente al tratamiento y el linfoma puede no reaparecer.

Durante su enfermedad, escribió sus memorias Did I Ever Tell You This? (2023), en el cual expresa: “El caso es que estoy enfermo. Posiblemente me esté muriendo. Quizás tenga que acelerar esto”.

Sam Neill tuvo un exitoso tratamiento contra el cáncer. EFE/Susanna Sáez

Además, citado por The Guardian, reflexionó en ese año sobre su deseo de vivir: “No le tengo miedo a la muerte, pero me molestaría. Porque me gustaría vivir una o dos décadas más, ¿sabes? Hemos construido todas estas preciosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar presente para verlo todo crecer. Y tengo a mis adorables nietos. Quiero verlos hacerse grandes".

Así diagnosticaron con cáncer a Sam Neill

En marzo de 2022, mientras promocionaba Jurassic World Dominion en Los Ángeles, el intérprete notó inflamación en su cuello.

“Me di cuenta de que parecía que tenía los ganglios inflamados en la zona del cuello, pero no le di mucha importancia. Mi agente tuvo que descartar algunas fotografías porque se me veía el cuello abultado. Alan Grant no tiene el cuello abultado, por lo visto”, escribió en sus memorias.

El médico de Neill inicialmente pensó que se debía a un caso de COVID no detectado, pero los bultos no desaparecieron y fue al hospital para hacerse estudios.

Muere a los 78 años el actor neozelandés Sam Neill, conocido por "Jurassic Park" y “The piano”. (Foto por Richard Shotwell/Invision/AP, Achivo) (Richard Shotwell/AP Photo/Richard Shotwell)

“En cuestión de días estaba tumbado en una cama de hospital con todo tipo de sustancias químicas entrando en mi organismo, matando todo lo que había en él”, agregó.

Luego de que la primera ronda de quimioterapia no funcionó, los médicos le aconsejaron optar por un nuevo fármaco, para el cual hizo un trato: si seguía con vida en cuatro meses, sería gratis.

Para marzo de 2023, Neill publicó en Instagram que llevaba ocho meses en remisión. Meses después, en octubre, confesó a Australia Story que el medicamento oncológico, para el cual requería infusiones cada dos semanas, dejaría de funcionar en algún momento: “Estoy preparado para ello”.

En una entrevista con 7NEWS a inicios de 2026, Neill detalló que los buenos resultados los obtuvo por la terapia con células T CAR, un tratamiento de inmunoterapia: “Me acaban de hacer una tomografía y no hay cáncer en mi cuerpo, eso es algo extraordinario (...) Es hora de que haga otra película”.

¿Quién fue Sam Neill?

Sam Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Irlanda del Norte, aunque vivió en Nueva Zelanda desde 1954, país donde estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Canterbury y en la Universidad Victoria.

Neill empezó en los escenarios con varias compañías de teatro, además, fue director y guionista para la National Film Unit de Nueva Zelanda; dio el salto a las pantallas en la década de los 70 y formó parte del boom del cine australiano de la época.

Aunque fue conocido principalmente por su papel en la saga Jurassic Park (1993, 2001, 2022), de Steven Spielberg, su legado de cinco décadas de trayectoria incluye alrededor de 150 producciones en cine y televisión, con actuaciones al lado de Meryl Streep y Helena Bonham Carter.

Estos son algunos de sus títulos más recordados:

My Brilliant Career (1979).

(1979). The Horse Whisperer (1998).

(1998). The Hunt for Red October (1990).

(1990). The Piano (1993), ganadora de tres Oscar.

(1993), ganadora de tres Oscar. Peaky Blinders (2013-2014).

(2013-2014). Dead Calm (1989).

(1989). A Cry in the Dark (1988).

(1988). Bicentennial Man (1999).

(1999). The Commuter (2018).

(2018). Merlin (1998), serie por la cual fue nominado a los Premios Emmy y los Globos de Oro.

(1998), serie por la cual fue nominado a los Premios Emmy y los Globos de Oro. The Tudors (2007-2010)

(2007-2010) Peaky Blinders (2013)

(2013) Omen III: The Final Conflict (La última profecía)

Sam nunca se retiró, su última película fue The Last Resort, la cual se estrenará en 2027.

El intérprete estuvo casado varias veces: con Lisa Harrow (de 1978 a 1989) tuvo a su primer hijo; posteriormente, contrajo matrimonio con Noriko Watanabe (de 1989 a 2017), tiempo en el que tuvo una hija y adoptó otra. Además, tuvo una relación con la periodista Laura Tingle.

Además de la actuación, Neill tenía su marca de vinos Two Paddocks, especializada en pinot noir y riesling en la isla Sur de Nueva Zelanda.

En 2023, el más complejo de su tratamiento contra el cáncer, dijo a The Guardian: “No puedo fingir que el último año no haya tenido sus momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros hacen que la luz se destaque con nitidez, ¿sabes?, y me han hecho estar agradecido por cada día y enormemente agradecido por todos mis amigos”.

Con información de EFE y AP.