‘¡Football is life!’: Cristo Fernandéz, el actor de ‘Ted Lasso’ que se volvió futbolista profesional

“Na, na, na, na, na... ¡Dani Rojas!”. Cristo Fernández, el carismático actor de Ted Lasso que dio vida a un delantero mexicano originario de Guadalajara, debutó como futbolista profesional... ¡a los 35 años!

Luego de unas semanas de oficializar su fichaje por El Paso Locomotive, de la segunda división de Estados Unidos, Fernández ingresó de cambio al minuto 79 en el partido ante New Mexico United por la USL Cup.

Fernández, quien es delantero al igual que ‘Dani Rojas’, portó por primera vez en cancha el número 91 en la derrota 2-0 del Locomotive y recibió una tarjeta amarilla.

¿Quién es Cristo Fernández, ‘Dani Rojas’ de ‘Ted Lasso’?

De acuerdo con Transfermarkt, Cristóbal Fernández nació en Guadalajara, Jalisco, el 27 de enero de 1991 y de joven jugó en las divisiones inferiores de Tecos. También tuvo un paso por Corsarios Valle del Grullo. Entre 2014 y 2017 militó en Guayama FC, de Puerto Rico.

“El fútbol me ha dado tanto los mejores momentos como los más tristes”, dijo a ESPN en mayo. “Supongo que por eso, para mí, el futbol es vida”, agregó en referencia a su popular personaje.

Ser futbolista profesional siempre fue su sueño. Incluso, llegó a la extinta Primera A con Tecos, donde compartió entrenamientos con el ‘Pony’ Ruiz.

“Como muchos, la rodilla: la izquierda, la derecha. Luego, mis papás me dijeron: ‘Estudia, mijo, no seas burro’ y me metí a estudiar Comunicación (...) y ahí fue donde descubrí el cine y la actuación; en mi familia no hay artistas ni futbolistas”, contó en una entrevista con La Caminera.

Cristo Fernández dejó el futbol amateur por lesiones, ante lo que estudió Comunicación (Foto: Cuartoscuro). (Andrea Murcia Monsivais)

Luego de que las lesiones lo alejaran del futbol cuando era joven, Cristo encontró su segunda pasión en la actuación, para lo cual trabajó vendiendo seguros, de modo que pudiera pagar sus estudios en Londres.

“Me puse a chambear, ahorrar, hacía teatro infantil en Guadalajara, cortos. Cuando junté mi lana vendiendo seguros me fui a Reino Unido a estudiar en 2016 mi maestría en actuación en la Guildford School of Acting”, recordó.

Cristo luchó por mantenerse en Reino Unido. Luego de que se le venciera la visa, cada seis meses salía y entraba de Europa. Trabajó como bartender y abrió puertas con una pequeña agencia, con la que hizo un comercial. De acuerdo con IMDb, realizó varios cortometrajes, pero fue la serie ganadora del Emmy Ted Lasso el proyecto que impulsó su carrera.

“No entendía: ‘¿por qué me fui a Reino Unido? Me hubiera ido a Estados Unidos como todo mundo me decía’. Ted Lasso se casteó (realizó el casting) todo el proceso en Londres. Era una serie de comedia, gringa, pero filmada allá y buscaban a gente que tuviera experiencia en futbol”, contó.

En principio, su personaje no era ni Dani... ni Rojas. La idea era que ese lugar fuera para un jugador islandés, pero el casting realizado por Cristo hizo que modificaran el libreto para que el personaje fuera mexicano. “De ahí empezaron a salir más oportunidades; por algo pasan las cosas en la vida”, reconoció.

Y es que Dani Rojas se convirtió en uno de los favoritos del público por su gran carisma e importancia deportiva en el equipo ficticio de Richmond.

Cristo Fernández debutó como futbolista profesional a los 35 años. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Tras esto, Fernández apareció en cintas como Spider-Man: No Way Home, con un pequeño cameo; Transformers: El despertar de las bestias, Venom: El último baile y Sonic 3: La película; además de series como Zorro y Acapulco.

A inicios de este año, Fernández reanudó el sueño de ser futbolista. De acuerdo con ESPN, hizo pruebas con Chicago Fire de la MLS y luego otra con El Paso Locomotive, club con el que finalmente se quedó y debutó.

“Me mantuve aquí en pruebas y nada, muy agradecido de que me dieran la oportunidad, de que me abrieran las puertas desde el día uno”, dijo a Fox Sports México sobre su debut con El Paso.

El actor agregó que, gracias a esta oportunidad, está viviendo su sueño de ser futbolista profesional. “Mi niño interior está feliz porque este siempre fue mi sueño”.