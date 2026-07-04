‘Si no eres futbolista, eres narco’: Así es Magüí Payán, donde nació el mexicano Julián Quiñones

Julián Quiñones nación en Magüí Payán, en el sur de Colombia. (Fotos: Cuartoscuro / Turismo de Nariño)

Aunque Julián Quiñones nació a miles de kilómetros de México, la vida lo llevó a ser de esos mexicanos que nacen donde se les da su regalada gana (Chavela Vargas dixit) para luego convertirse en un delantero letal con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El municipio de Magüí Payán, en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, forma parte del llamado Triángulo de Telembí, un símil de lo que es el Triángulo Dorado de México, formado por regiones de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

La similitud se debe a que Telembí es reconocida por ser una zona históricamente pobre, rodeada de la violencia del crimen organizado y las guerrillas, donde, “si no eres futbolista, eres narcotraficante”.

En ese entorno nació y vivió Julián Quiñones, uno de los 26 convocados de México para el Mundial 2026.

¿Qué hay en Magüí Payán, Colombia, donde nació Julián Quiñones?

Pero no todo es negativo en Magüí Payán. Más allá de la violencia y la pobreza, la Dirección Administrativa de Turismo de Nariño resalta que se trata de un centro importante de cultura, donde la marimba, el arrullo, tambores y canciones danzan al ritmo del río.

“Las fiestas populares, las prácticas espirituales, los tejidos, la medicina tradicional y las expresiones artísticas son parte del patrimonio intangible que se busca posicionar como atractivo turístico”, explica la dependencia turística.

Rodeado de selvas y ríos, Magüí Payán vio nacer a Julián Quiñones, en una tierra donde la agricultura, la pesca y la minería son las actividades principales.

De hecho, antes de ser futbolista, Quiñones comenzó a buscarse la vida dentro de las minas de oro de la región, una actividad peligrosa de la que estaba consciente podía no regresar a su casa.

A los 15 años, el delantero de la Selección Mexicana optó por su pasión, el futbol, para lo cual se trasladó a Cali, la tierra salsera de donde surgió el Grupo Niche, para comenzar su camino en la escuela ‘Futbol Paz’.

‘O narcotraficante o futbolista’, ¿el destino en Magüí Payán?

Julián Quiñones reconoció que su madre, Gloria, fue fundamental para que el destino que presuntamente está marcado para quienes nacen en el Triángulo de Telembí no lo alcanzara a él.

“Ella fue esa persona que nunca dejó que yo tocara fondo, que nunca diera un paso en falso y eso es muy importante. También por el futbol porque sabía que era una persona muy talentosa y perderme en malos pasos era decepcionar a mi familia”, aseguró el goleador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 durante una entrevista con ESPN.

Aunque Julián estuvo muy cerca de esa realidad de pobreza y delincuencia, encontró en el futbol el camino hacia una mejor vida, de la mano de ‘Futbol Paz’, con lo que rompió el estigma de haber nacido en esa región.

“Son ciudades, pueblos, caseríos que viven realmente en una situación deprimente, casas armadas con tablas, con latas, afectadas por la violencia tanto de guerrillas como de narcotráfico. Son lugares que si no eres futbolista o debes ser guerrillero o narcotraficante”, expresó en la misma entrevista ‘Pilo’, el empresario que fue enlace entre ‘Futbol Paz’ y los Tigres de la UANL.

¿Quién descubrió a Julián Quiñones? Así se convirtió en futbolista

César Augusto Valencia Trejos también jugó un papel especial en la vida de Julián Quiñones. Papá César, como se le conoce, descubrió y ayudó a desarrollar el talento del delantero desde 2014, cuando llegó a Cali con una maleta llena de sueños y la convicción de cambiar el destino de su familia.

“Lo trajo un primo a hacer una prueba y en el primer entrenamiento hizo cuatro goles. Ahí me di cuenta que estaba frente a un jugador diferente”, recuerda Valencia, fundador de Fútbol Paz.

Desde sus primeros partidos con Futbol Paz, Julián Quiñones mostró su olfato goleador y fue clave para la conquista del campeonato nacional sub-17, con un registro de 48 goles anotados.

“Era un monstruo. Tenía potencia, calidad, fuerza y un carácter impresionante. Siempre aparecía cuando el equipo más lo necesitaba”, recordó el entrenador.

¿Cómo llegó Julián Quiñones a la Liga MX?

El rendimiento de Julián Quiñones llamó rápidamente la atención de visores del club Tigres de la UANL, que viajaron a Cali a observar a varios futbolistas.

“Quedaron encantados con él y en México hizo historia desde el primer año, siendo goleador del torneo nacional sub-20 en un país que no era el suyo”, añadió Valencia.

Desde entonces, Quiñones construyó una exitosa carrera en el fútbol mexicano con los equipos Tigres, Atlas y América, conquistando títulos y convirtiéndose en uno de los delanteros más destacados.

Luego de años en el país, Julián Quiñones adoptó la nacionalidad mexicana, que lo llevó al ‘Tricolor’ y ser una de las grandes figuras en el Mundial 2026 y ser, además, un ejemplo de superación para los jóvenes que aún deben enfrentar la realidad de Magüí Payán y su entorno de pobreza y marginación.

“Él decidió agradecerle a México todo lo que ese país hizo por él. Allí construyó toda su carrera profesional”, asegura Papa César.

Con información de EFE.