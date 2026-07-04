F1 EN VIVO Sprint del GP de Gran Bretaña: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera corta de ‘Checo’ HOY?

Después de la sprint, la actividad de la Fórmula 1 continúa con la sesión de clasificación que define la parrilla para la carrera principal del domingo. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/

La lucha por el Campeonato Mundial de Pilotos entra en un momento clave con la cuarta carrera sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El formato de fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña pone en juego ocho puntos adicionales antes de la carrera principal, una oportunidad que puede modificar la pelea por el liderato.

George Russell llega después de recuperar el segundo lugar del campeonato tras su victoria en el Gran Premio de Austria 2026 y busca reducir aún más la diferencia con su compañero de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, quien permanece en la cima.

La competencia corta también representa una oportunidad importante para Sergio ‘Checo’ Pérez, quien busca repetir la actuación que firmó en la sprint de Canadá, una de sus mejores presentaciones de la temporada 2026. Aunque una sanción de 10 segundos lo relegó del undécimo al decimocuarto puesto, el mexicano remontó desde la posición 17 y mostró un ritmo competitivo.

George Russell corre en casa este fin de semana. (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI).

Sprint del GP de Gran Bretaña: ¿A qué hora ver EN VIVO la carrera corta?

La carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña se corre este sábado 4 de julio en el Circuito de Silverstone, ubicado en Northamptonshire, Inglaterra. La prueba forma parte del formato sprint de la Fórmula 1 y se disputa a las 05:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha: Sábado 4 de julio de 2026.

Sábado 4 de julio de 2026. Hora: 05:00 horas (tiempo del centro de México).

05:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra.

Tras la carrera de Austria, Andrea Kimi Antonelli aseguró que volverá más fuerte en Gran Bretaña después de los errores que cometió durante aquella competencia. La sprint representa la primera oportunidad del fin de semana para pelear por puntos antes de la carrera principal, que entrega 25 unidades al ganador.

F1 EN VIVO: ¿Dónde ver la sprint del GP de Gran Bretaña?

La carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña se transmite a través de plataformas que requieren una suscripción. Los aficionados cuentan con distintas opciones para seguir toda la actividad desde Silverstone.

F1 TV

Izzi .

. Sky.

Si no cuentas con alguna de estas plataformas, puedes seguir todas las actualizaciones de la sprint, la clasificación y la carrera principal del Gran Premio de Gran Bretaña a través de la cobertura de El Financiero Deportes.

'Checo' Pérez está en búsqueda de los puntos en la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

Parrilla de salida de la sprint del GP de Gran Bretaña: ¿Desde dónde sale ‘Checo’ Pérez?

Luego de la qualy sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, la pole position fue para Lewis Hamilton, mientras que Kimi Antonlli partirá desde la segunda posición y Max Verstappen ocupará el tercer lugar de la parrilla. Por su parte, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez arrancará la carrera corta desde la 19 posición.

Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

¿Cómo es el Circuito de Silverstone?

El Circuito de Silverstone, ubicado en Northamptonshire, Inglaterra, es uno de los trazados más emblemáticos de la Fórmula 1. Fue la sede de la primera carrera en la historia del Campeonato Mundial, celebrada en 1950, y con el paso de las décadas conservó su esencia como uno de los escenarios más rápidos del calendario.

El circuito tiene una longitud de 5.891 kilómetros y la carrera principal consta de 52 vueltas, para una distancia total de 306.198 kilómetros. Además, posee algunas de las curvas más reconocidas del automovilismo, entre ellas Maggotts, Becketts y Abbey, sectores que exigen una gran carga aerodinámica, precisión y confianza por parte de los pilotos. El récord de vuelta permanece en poder de Max Verstappen, quien marcó un tiempo de 1:27.097 en 2020.

A las características del trazado se suman las condiciones climáticas de Gran Bretaña, que suelen cambiar durante el fin de semana y representan un reto adicional para equipos y pilotos en cada sesión.

¿Cómo va el campeonato de pilotos y de constructores?

Antes de que inicie la sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, Andrea Kimi Antonelli lidera el Campeonato Mundial de Pilotos con 171 puntos. George Russell ocupa el segundo lugar con 131 unidades después de recuperar esa posición tras el Gran Premio de Austria, mientras que Lewis Hamilton marcha tercero con 125.

La clasificación todavía puede ajustarse este fin de semana, ya que la sprint entrega hasta ocho puntos adicionales antes de la carrera principal.

Mercedes también encabeza el Campeonato Mundial de Constructores con 302 puntos, seguido por Ferrari con 204 y McLaren con 159. Cadillac todavía no consigue unidades en la temporada 2026.