Tren Maya admite falla en generador de energía tras quedarse varado en tramo Mérida-Cancún

La administración del Tren Maya informó que tuvo fallas en su generador de energía, luego de reportes de un convoy varado.

Dos días después, el Tren Maya admitió haber tenido una falla en el generador de energía eléctrica que propulsa el ferrocarril en un viaje que cubría la ruta Mérida-Cancún Aeropuerto, esto después de múltiples denuncias públicas de viajeros que acusaron haber tenido que esperar más de 5 horas por el fallo.

En una nota, la paraestatal refirió que, alrededor de las 19:00 horas del 1 de julio, el tren 303 realizó una detención preventiva en el tramo Leona Vicario, debido a una falla en el generador de energía eléctrica que da propulsión al tren.

“Personal especializado de la empresa activó los procedimientos establecidos para este tipo de incidentes, brindando información, atención y acompañamiento a las personas que viajaban a bordo, quienes permanecieron en condiciones seguras durante todo el proceso”, aseguró la empresa militar.

Como parte de la respuesta operativa, agregó el Tren Maya, dos trenes de auxilio acudieron al lugar para trasladar a los pasajeros a la estación de destino, donde se les otorgaron reembolsos por boletaje y compensaciones económicas, además, se dispuso de transporte terrestre gratuito para facilitar su llegada al centro de la ciudad o su lugar de estadía.

Además, la paraestatal dijo que, por protocolo, se realizarán las investigaciones técnicas correspondientes, para evitar que se presenten fallas de este tipo nuevamente.

En redes sociales, pasajeros denunciaron la demora del Tren Maya debido a la falla. En ese sentido, la empresa dijo que una “de las pasajeras sufrió una crisis nerviosa debido a la situación, por lo que personal de Tren Maya le brindó acompañamiento para garantizar su seguridad”.

De acuerdo con testimonios, pasajeros del Tren Maya estuvieron varados por cinco horas. No había suministro eléctrico, por lo que no funcionaba el aire acondicionado del transporte. Algunos videos del convoy sin electricidad fueron publicados en redes sociales. Debido a la falta de información sobre el incidente, algunos pasajeros mostraban su desesperación.