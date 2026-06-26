General Óscar Lozano Águila deja dirección del Tren Maya: ¿Por qué fue removido?

Durante su gestión como director del Tren Maya, el general Óscar Lozano Águila tuvo que hacer frente a incidentes de descarrilamiento.

El general Óscar Lozano Águila ya no está al frente de la dirección del Tren Maya, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 26 de junio.

“Es normal ese cambio, no es por alguna razón en particular. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene como norma hacer cambios cada dos, tres, cuatro años a las personas que están en diversas responsabilidades”, detalló en su ‘mañanera’ desde Palacio Nacional.

¿Quién es el nuevo director del Tren Maya?

La presidenta Claudia Sheinbaum no tenía a la mano el nombre, pero comentó que es el general “que estaba a cargo del Banjército”.

De acuerdo con información del Gobierno, el nuevo director del Tren Maya es el General de Brigada de Estado Mayor Cirilo Mondragón Rivero. Entre algunas de sus asignaciones anteriores están:

Jefe de la Subsección de Seguridad Pública S-7 Operaciones contra el Narcotráfico de 2007 a 2010.

Jefe de la Sección de Investigación y Docencia Militar de la Escuela Superior de Guerra en 2016.

Jefe del Estado Mayor de la 24/a. Zona Militar en Cuernavaca en 2020.

La presidenta de México agregó que el general Óscar Lozano Águila será “incorporado a otras tareas”.