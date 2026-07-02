Magnicharters pierde permiso para volar en México: Incumplió con requisitos, señala AFAC

La autoridad aérea señaló que Magnicharters no acreditó los requisitos para mantener su certificado.

La autoridad aeronáutica revocó el permiso concedido a Magnicharters para la operación de servicio aéreo de pasajeros, por lo que la aerolínea no puede volar desde el 29 de junio.

La autoridad refirió en un comunicado que la empresa Magnicharters no pudo acreditar los requisitos necesarios para mantener el Certificado de Operador de Servicios Aéreos.

“Las decisiones fueron resultado de un proceso formal de supervisión que inició con una Verificación Mayor Extraordinaria realizada del 12 al 16 de enero de 2026, en la que se identificaron incumplimientos a la normativa aeronáutica”, refirió la dependencia.

Posteriormente, la autoridad emitió los requerimientos correspondientes para que la empresa corrigiera las deficiencias detectadas.

Al no acreditarse el cumplimiento de las acciones correctivas, el 14 de abril de 2026 la AFAC ordenó la suspensión temporal de las operaciones de Magnicharters como medida preventiva para preservar la seguridad operacional.

Durante todo el procedimiento se respetó el derecho de audiencia, otorgando a la empresa los plazos legales para presentar información y pruebas, según el gobierno federal.

“La AFAC reitera que la seguridad aérea no es negociable”, concluyó la Agencia.

Por otro lado, la autoridad laboral no ha acompañado de manera activa el caso de Magnicharters, ni tampoco se ha ordenado la protección de los bienes de la aerolínea que pudieran servir para obtener recursos para la liquidación de los empleados.

Aunque Magnicharters era una empresa pequeña en comparación con las aerolíneas mexicanas de operación regular, se estima que la fuerza laboral rondaba los mil trabajadores, que se quedaron sin sustento debido a las complicaciones financieras de la aerolínea.

Grupo Aéreo Monterrey, que se encarga de operar Magnicharters, se encuentra en una larga crisis luego de la suspensión de sus operaciones. Esta situación forma parte de un deterioro operativo que lleva años.

Según los datos disponibles de la Agencia Federal de Aviación Civil, Magnicharters transportó a unos 425 mil pasajeros en 2021, pero para el primer bimestre de este año la cifra era de poco más de 20 mil viajeros.

En tanto, a principios de este año, se identificaron las deficiencias financieras de la aerolínea originaria de Monterrey, tras una verificación técnica.