Magnicharters perderá concesión para operar si no acredita su solvencia, advierte la AFAC

La aerolínea Magnicharters suspendió sus vuelos por problemas operativos y la AFAC advirtió sobre la posible pérdida de su concesión.

Después del anuncio de suspensión de operaciones, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), otorgará a Magnicharters un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura.

Magnicharters suspendió todas sus operaciones durante dos semanas por problemas operativos, según informó la aerolínea el sábado pasado.

“En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales”, informó la secretaría de Comunicaciones en un boletín.

SICT recordó que, desde enero pasado, la AFAC realizó una verificación técnica administrativa (VTA) a Magnicharters, de acuerdo al Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que identificó y notificó hallazgos.

“En esta verificación se aclaró que cumplían con todas las medidas de seguridad operacional para continuar volando, no obstante, se solicitó resolver las observaciones en materia financiera y acreditar las soluciones de las mismas”, subrayó, en un comunicado.

El 11 de abril, añadió, Magnicharters dejó de operar de manera unilateral los vuelos que tenía programados para las siguientes dos semanas, por lo cual la AFAC determinó la suspensión temporal de su Certificado de Operador Aéreo (AOC).

Adicionalmente, ante la falta de capacidad financiera identificada, detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional, por lo que le otorgará un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura.

Plan emergente para clientes de Magnicharters

De manera paralela, la autoridad mantiene activo un plan emergente de apoyo a pasajeros en tránsito, en coordinación con aerolíneas, grupos aeroportuarios y el Gobierno de Quintana Roo, con el objetivo de asegurar su traslado oportuno y seguro a sus destinos de origen.

Esto luego de que Magnicharters suspendiera sus vuelos