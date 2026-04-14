‘Cortan las alas’ a Magnicharters; no puede volar ni vender boletos tras suspensión de la AFAC

Magnicharters dejó de operar de manera unilateral los vuelos que tenían programados para las siguientes dos semanas (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), suspendió de forma temporal el certificado de operación de Magnicharters. La medida impide a la empresa vender boletos y operar vuelos comerciales.

La decisión se produjo tras una revisión técnica administrativa iniciada en enero, conforme al artículo 84 de la Ley de Aviación Civil. En ese proceso, la autoridad detectó observaciones que la aerolínea debía atender, en especial en materia financiera.

De acuerdo con información oficial de la SICT, la empresa cumplía con los requisitos de seguridad operacional. Sin embargo, debía acreditar su capacidad financiera para garantizar la continuidad de sus operaciones.

El pasado 11 de abril, Magnicharters suspendió vuelos de forma unilateral durante dos semanas. Tras este hecho, la autoridad determinó la suspensión del certificado.

Magnicharters podría dejar de operar para siempre

La suspensión a Magnicharters responde a hallazgos financieros identificados durante la verificación. Según la SICT, la falta de capacidad económica podría representar un riesgo para la operación aérea.

La autoridad señaló que la empresa deberá presentar un plan que atienda las observaciones detectadas. Este documento deberá garantizar el cumplimiento de condiciones para operar.

En caso de incumplimiento, la autoridad puede revocar el certificado y el título de concesión. Esto implicaría el fin de las operaciones comerciales de la aerolínea.

¿Cómo afecta a los usuarios la suspensión a Magnicharters?

La suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo (AOC) de Magnicharters afecta de forma directa a los usuarios.

La aerolínea no puede vender boletos ni operar vuelos mientras la medida esté vigente.

La SICT informó que se activó un plan emergente para pasajeros. Este mecanismo se coordina con otras aerolíneas, grupos aeroportuarios y autoridades estatales para facilitar traslados.

Según cifras de la AFAC, Magnicharters pasajeros 2025 alcanzó 208 mil 583 usuarios transportados. En enero y febrero de 2026 movilizó 20 mil 558 viajeros.

Al cierre de 2025, la empresa contaba con tres aeronaves con una edad promedio de 29.7 años.