Viajes a París, Dubái y autos de lujo: Desmantelan red de plazas falsas para maestros en Edomex

El grupo delictivo era dirigido desde 2021 por un funcionario de primer nivel del exmandatario mexiquense Alfredo del Mazo Maza.

Por los probables delitos de fraude y abuso de autoridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejercitó acción penal en contra de 33 sujetos, entre exservidores públicos, individuos en funciones y particulares, quienes operaban desde 2021 y hasta inicios del año pasado, lapso en el que realizaron 459 movimientos de alta de plazas falsas de maestros en 12 municipios mexiquenses.

Del universo de presuntos delincuentes, 26 ya fueron vinculados a proceso y están en la prisión de Santiaguito, en Almoloya de Juárez y faltan siete, de éstos, uno apenas es investigado y cinco promovieron amparo con la justicia federal.

Las investigaciones agregan que, de enero de 2025 a febrero de 2026, es decir, en 14 meses, los presuntos delincuentes obtuvieron de manera ilegal del erario estatal 96 millones de pesos, sin sumar las prestaciones de ley que generaban las falsas plazas como aguinaldo, prima vacacional y bonos.

Aparte, cada uno de los capturados desde la semana pasada tenía asignada una o más plazas de profesores con la que cobraban 50 mil pesos cada una, es decir, también se autoempleaban.

Estos son los municipios donde operaban:

Las escuelas que no funcionaban y a las que se asignaron las plazas de profesores se ubicaban en Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.

La Fiscalía del Edomex procesó a 33 presuntos implicados por crear 459 plazas falsas de maestros y desviar 96 millones de pesos. (Fiscalía del Estado de México)

Entre los capturados hay dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, dos delegados administrativos, un coordinador de delegaciones, dos directores de área y cinco subdirectores, lo que da un total de 14 sujetos que están en la cárcel estatal de Almoloya de Juárez.

Los mandos medios y superiores que conformaban el entramado delictivo contrataron a capturistas de su confianza a quienes les pagaban cinco mil pesos por cada alta de clave de profesor y, de éstas, se contaron 70.

Mientras que, a quienes prestaron sus datos personales para registrarse y convertirse en “maestros” les llegaba a su nómina 200 mil pesos, de los cuales solo se les daban seis mil pesos y el resto se lo repartían.

¿Qué hacían con el dinero?

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México indican que los presuntos ladrones viajaban a París, Francia, Dubái, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Islas del Caribe, que se sitúan entre América del Norte, América Central y América del Sur, China y Egipto.

En el expediente que consta de 30 tomos y 12 mil hojas, apunta que los 33 individuos tenían automóviles de alta gama, prendas y accesorios de lujo, además vivían en sitios de alta plusvalía.

Es de señalar que, desde 2021, ya se sospechaba del operar delictivo al interior de las secretarías de Finanzas, Educación, de Seguridad del Estado de México y actualmente en la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, desde la Oficialía Mayor.

Según la Fiscalía, el dinero desviado fue destinado a viajes internacionales, autos de lujo y propiedades en zonas de alta plusvalía. (Fiscalía del Estado de México)

Capturan en flagrancia a sujeto que manipulaba tarjetas bancarias

El 19 de diciembre del año en cita, fue detenido en flagrancia por policías ministeriales mexiquenses Juan Alberto “N”, al momento en que, de un cajero automático ubicado en el centro de Toluca, tenía en su poder 164 tarjetas de débito y 180 mil pesos en efectivo.

En aquel año, Rodolfo Alejandro “N”, quien era su jefe, sostuvo ante un Ministerio Público que Juan Alberto “N” hacía gestiones bancarias cuando fallaban las tarjetas electrónicas.

Las investigaciones abundan en que Óscar “N”, ex Director General de Personal y exsubsecretario de Administración en la administración del exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza, fue conformando su grupo delictivo al contratar a los hoy presos y procesados Rodolfo Alejandro “N”, Araceli “N”, Yunuen “N”, quien se presume es su pareja sentimental, a Erick “N”, David “N”, Eduardo “N”, Diego Emmanuel “N” y Fabiola Lidia “N”.

Finaliza la Fiscalía mexiquense que, de acuerdo al Código Penal vigente en el Estado de México, la pena carcelaria para cada sujeto oscilaría entre los 10 y 26 años de prisión y enfatiza que las penas se acumulan por cada evento delictivo y se sancionaría por cada alta irregular.