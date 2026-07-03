Desaparecen 6 estudiantes en Jalisco tras celebrar graduación; investigan posible reclutamiento del narco

Seis jóvenes desaparecidos en Jalisco enviaron mensajes a sus familias antes de perderse el rastro. (Comisión de Búsqueda)

Seis jóvenes desaparecieron en Puerto Vallarta y Guadalajara, Jalisco, en menos de una semana, entre el 25 y el 30 de junio, en medio de los preparativos para su graduación escolar. Las autoridades investigan un posible reclutamiento por parte del crimen organizado.

Las primeras personas en desaparecer fueron dos mujeres y un hombre en Puerto Vallarta. El último contacto que sus familiares tuvieron con ellos ocurrió el jueves 25 de junio.

Se trata de Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17, y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14.

Versiones de familiares de los jóvenes, recabadas por medios locales, señalan que se dirigían a su ceremonia de graduación escolar cuando perdieron comunicación con ellos. Presuntamente, el contacto se interrumpió mientras esperaban en una parada de transporte público.

De acuerdo con Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal de Personas Desaparecidas, los jóvenes mantuvieron comunicación con sus familiares para informarles que se encontraban bien, pero que no regresarían por el momento. Además, solicitaron que retiraran las fichas de búsqueda.

“Las víctimas sostuvieron comunicación vía telefónica con sus familias mencionando que se encontraban bien, pero que no podían regresar por el momento. (...) Una de ellas le pide a su familia que quite las fichas de búsqueda”, compartió Trujillo ante medios de comunicación.

Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible reclutamiento por parte de organizaciones delictivas.

La funcionaria también confirmó que la Fiscalía solicitó la colaboración de las autoridades de Colima y Michoacán, debido a los indicios obtenidos durante la investigación.

Jóvenes desaparecen en Guadalajara tras ceremonia de graduación

Días después desaparecieron Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14 años, en un contexto similar al caso registrado en Puerto Vallarta.

Los adolescentes asistieron a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas de Paraíso. Horas después del festejo, sus familiares perdieron toda comunicación con ellos.

Uno de los menores comentó a su familia que, después de la graduación, planeaba trabajar durante tres meses en la sierra. Por otra parte, la madre de Justhin recibió un mensaje en el que su hijo le informó que no volvería por un tiempo y le pidió que orara por él.

Trujillo Cuevas explicó que, tras las entrevistas con familiares y personas cercanas, la Fiscalía obtuvo “un dato de prueba que orienta a que tenían interés en pertenecer a la delincuencia”, aunque aclaró que todavía no es posible determinar si se trata de un caso de reclutamiento forzado o voluntario.