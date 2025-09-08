Hallan vivos a 11 jóvenes desaparecidos tras cita de trabajo en Jalisco: ‘Los reclutaron, fueron rapados’

Fueron localizadas las 11 personas que desaparecieron tras ser engañados con la falsa promesa de un trabajo en Jalisco. (Foto: Especial)

Fueron localizados los 11 jóvenes que desaparecieron este fin de semana en el municipio de Amozoc, Puebla, después de ser engañados con la falsa promesa de un trabajo en Jalisco, con el objetivo de ser reclutados por el crimen organizado.

Así lo informó la Fiscalía de Puebla, la cual detalló que a partir de la denuncia de los familiares de los desaparecidos se realizó la búsqueda para hallar a los jóvenes. Un total de 11 personas fueron detenidas por este hecho.

“Muy probablemente los tenían en entrenamiento o los tenían haciendo alguna actividad delictiva. Obviamente como están, están rapados, los estaban reclutando”, aclaró Idamis Pastor Betancourt, fiscalía de Puebla.

Durante el cateo se llevó a cabo el aseguridamiento de 11 presuntos delincuentes, además de inmuebles, armas de fuego, narcóticos y un vehículo.

Uno de los presuntos delincuentes fue detenido en flagrancia en la colonia Los Pinos de dicho municipio, por la probable comisión de delitos contra la salud y portación de arma e instrumento prohibido.

De igual forma, “en el lugar se encontraron envoltorios que contenían una sustancia granulada con características propias del narcótico conocido como cristal y otros indicios”, expuso la fiscalía en un comunicado.

Estas acciones permitieron que siguieran las indagatorias y que en la colonia La Concepción fueran detenidos ocho hombres y dos mujeres, identificados como: Liliana N, Jan Carlos N, José Bryan N, Luis Ángel N, Christian N, Karen N, jovany Jesús N, Diego Jesús N, Eduardo N y Migue Sebastián N, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro.

¿Qué encontraron en el inmueble donde habrían reclutado a los jóvenes desaparecidos en Puebla?

En el inmueble fueron asegurados múltiples dosis de cristal. En tanto, en la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del autódromo se localizó una camioneta Toyota, tipo Hilux, color blanco con tres armas largas tipo AR-15, tres armas cortas tipo Glock, calibre 9 milímetros, así como cartuchos útiles.

En rueda de prensa, la titular de la Fiscalía de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, indicó que siete de los agraviados fueron localizadas durante los operativos desplegados por la Fiscalía a su cargo y otras fueron liberadas y regresaron a sus hogares, como producto de la presión ejercida por las autoridades. Las víctimas habían sido reclutadas para actividades delictivas.

Añadió que se detectó que las víctimas habían sido sometidas a una especie de entrenamiento con la finalidad de obligarlos a cometer actividades delictivas, “muy probablemente los tenían en entrenamiento, los tenían haciendo alguna actividad delictiva”, sostuvo.

La FGE mantiene abiertas diversas líneas de investgación con el objetivo de esclarecer los hechos.