Niños de primaria al servicio del crimen organizado: Advierten sobre reclutamiento desde los 10 años

La cantidad de niños, niñas y adolescentes que forman parte de las filas del crimen organizado creció de forma significativa en los últimos años, según la organización Reinserta.

Desde muy jóvenes, los menores son reclutados para comenzar su carrera criminal con tareas ‘sencillas’, como el halconeo, que consiste en registrar vehículos y alertar sobre la presencia de autoridades en ciertos puntos de alguna región. Más adelante, algunos suben de puesto y reciben adiestramiento para convertirse en sicarios.

Ante este panorama, se estima que entre 2018 y 2020 había 460 mil niñas, niños y adolescentes con algún rol dentro de un grupo delictivo. En contraste, en 2011, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) calculaba solo 35 mil, según datos de Reinserta.

De acuerdo con Dulce Fuentes Leal, directora de proyectos de Reinserta, encontraron que, en promedio, las infancias son reclutadas desde los 10 años para cumplir las tareas antes descritas.

¿Cuáles son los factores que influyen en que niños caigan en los cárteles?

Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, señaló que el incremento podría relacionarse, entre otros factores, con la pérdida de códigos dentro de los grupos delincuenciales. Explicó que en la década de los ochenta existía cierto “respeto” hacia niñas, niños y mujeres.

Esta nueva forma de operar se ve reflejada en los registros de mujeres e infancias que mueren a causa de la violencia y por uso de arma de fuego.

“Cambio en la conducta de la delincuencia organizada, donde pareciera que se han perdido las reglas que había en la delincuencia organizada vieja. Grupos de segunda tercera generación que son más sangrientos y que han demostrado que hay una ausencia de códigos donde niñas y mujeres siempre sí. Antes no se les mataba, hoy si se les asesina”, comentó en entrevista radiofónica con Primitivo Olvera.

Sin embargo, esto solo representa el fondo del problema. La organización también identificó que el contexto familiar y socioeconómico influye de manera determinante en que las infancias caigan en las redes del crimen, motivadas por la necesidad de conseguir dinero o por la búsqueda de una figura paterna o materna entre quienes las reclutan.

“Si soy una niña de ocho años que tengo en casa a un papa drogadicto, alcohólico, que no llega con la quincena, hace hambre en mi casa, golpea mi papá, tengo ausencia de oportunidades, vivo en una situación mucho más marginal, ya no puedo ir a la escuela porque no hay dinero, etc. Ahí hay un amento de posibilidades de esa normalización que esa niña termine dentro de la delincuencia organizada, porque va a buscar ese refugio en otro lado”, ejemplificó la activista.