Venezolanos quieren ‘fuera’ a Delcy Rodríguez: Exigen nueva elección por ‘deficiente’ apoyo en terremotos

La presidenta interina Delcy Rodríguez se enfrenta a una creciente presión política tras los dos terremotos de la semana pasada, y casi la mitad de los venezolanos afirma que celebrar nuevas elecciones es más urgente que reconstruir tras el desastre.

El índice de desaprobación de Delcy Rodríguez subió al 63.3 por ciento en junio, casi cinco puntos porcentuales más que en mayo, según una encuesta de AtlasIntel realizada para Bloomberg News entre el 26 y el 30 de junio, tras el desastre. Casi dos tercios de los encuestados desaprobaron la gestión del gobierno ante los terremotos, mientras que el 52.4 por ciento calificó la respuesta de “muy deficiente”.

Ahora bien, alrededor del 45.7 por ciento de los encuestados afirmó que elegir un nuevo presidente es una prioridad mayor que el 32.6 por ciento que opinó que la reconstrucción debería ser lo primero.

‘Venezolanos están muy enfadados con el gobierno por no haber tomado en serio los terremotos’

La indignación pública se ha desbordado en las redes sociales en los últimos días, donde han circulado videos de venezolanos criticando la lentitud de respuesta del gobierno y confrontando a funcionarios. Las autoridades han reportado oficialmente cerca de 2 mil 600 muertos y 12 mil 400 heridos. Un registro respaldado por la oposición continúa con más de 38 mil personas desaparecidas.

“La gente está muy enfadada con el gobierno por no haber tomado en serio los terremotos ni haber dado una respuesta eficaz”, declaró Brian Naranjo, diplomático estadounidense retirado con experiencia en Venezuela. “Los disturbios civiles podrían convertirse en un problema”.

Afirmó que la respuesta a los terremotos ya ha reavivado los lazos cívicos entre los venezolanos fuera de la esfera política, generando un nivel de acción comunitaria que no se veía en años.

Un video que se ha difundido ampliamente en redes sociales muestra a voluntarios locales confrontando a soldados en una zona militarizada afectada por un desastre, exigiéndoles saber por qué portaban fusiles en lugar de picos y palas. «Ese uniforme está para defender al país», les dice un hombre visiblemente frustrado a los soldados mientras otros se reúnen a su alrededor. «No estamos en guerra, estamos enfrentando una emergencia».

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. Sin embargo, durante una conferencia de prensa el jueves por la noche con medios extranjeros, Rodríguez afirmó que los relatos sobre la lenta respuesta del gobierno fueron “en gran medida manipulados por narrativas fabricadas en campañas de información coordinadas”.

Añadió que el Estado “se activó de inmediato”, pero que, “naturalmente”, las primeras personas en llegar a los edificios derrumbados fueron sobrevivientes, familiares y vecinos. También indicó que algunas zonas remotas no pudieron ser alcanzadas “hasta por dos días” debido al bloqueo de las carreteras.

Desde los sismos, la televisión estatal ha transmitido informes de funcionarios gubernamentales y visitas a las zonas afectadas. Una cronología anterior emitida por la cadena estatal Venezolana de Televisión mostró que Rodríguez no se dirigió a la nación hasta aproximadamente 90 minutos después de que ocurrieran los dos terremotos, y que las fuerzas de seguridad, los equipos médicos de emergencia y las unidades de protección civil se desplegaron solo después.

Otro video ampliamente difundido muestra al ministro del Interior, Diosdado Cabello, discutiendo con rescatistas internacionales tras impedirles el acceso a una zona devastada. «Hay alguien ahí pidiendo ayuda», le dice un rescatista a Cabello en la grabación. «¿No quiere que ayudemos a esa persona?».

Días después del enfrentamiento, en medio de crecientes críticas, el equipo de Cabello declaró en Telegram que el objetivo no era bloquear a los voluntarios, sino gestionar el acceso para que la ayuda pudiera llegar a quienes más la necesitaban.

La encuesta sugiere que el desastre ha acelerado una crisis de confianza que se venía gestando desde la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses en enero. Las protestas antigubernamentales ya habían alcanzado las 1.926 durante los primeros tres meses del año, frente a las 788 del mismo periodo de 2025, según el Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales. El gobierno no ha recurrido a los mismos niveles de represión que en el pasado, en un intento por cooperar con la presión estadounidense.