Peso se ‘está quieto’ en la última sesión de la semana: Así está el tipo de cambio HOY

Esta es la cotización del peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este viernes 3 de julio.

El peso mexicano no se mueve ante el dólar este viernes 3 de julio y se perfila para perder el balance semanal ante el billete verde.

Las perspectivas de una política monetaria más laxa también afectan al dólar, que se encaminaba a su peor desempeño semanal desde mayo. Mientras tanto, el yen fluctuó entre ganancias y pérdidas ante la creciente especulación de que las autoridades japonesas podrían ser menos predecibles en sus intervenciones para respaldar la moneda.

La preocupación de que las persistentes presiones inflacionarias dejaran a la Reserva Federal con pocas opciones más que endurecer su política monetaria ha disminuido en los últimos días.

Peso contra el dólar: Este es su nivel este viernes

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso mexicano no presenta movimientos ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.47 unidades, mismo nivel en el que cerró el jueves 2 de julio.

“La apreciación del peso ocurre a la par del debilitamiento del dólar de acuerdo con el índice ponderado, debido a que se ha moderado la especulación sobre futuros incrementos de la tasa de interés de la Reserva Federal”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.91 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.91 unidades por cada billete verde en la sesión de este viernes 3 de julio.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.48 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.0 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el rublo ruso con 1.09 por ciento; el real brasileño con 0.43 por ciento; el florín húngaro con 0.42 por ciento; el won surcoreano con 0.42 por ciento, y la corona sueca con 0.36 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg