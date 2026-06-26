Peso se perfila para perder la semana ante el dólar: Así está el tipo de cambio HOY

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 26 de junio.

El peso se deprecia levemente ante el dólar este viernes 26 de junio, en un mercado que mantiene la atención sobre la postura de política monetaria de Banco de México y la evolución del entorno comercial y geopolítico.

De acuerdo con Bloomberg, el peso se deprecia 0.04 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.49 unidades, 1 centavo más con respecto al cierre del jueves 25 de junio.

De acuerdo con Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, el peso muestra un comportamiento de consolidación después de que Banco de México decidió mantener por unanimidad su tasa de referencia en 6.50 por ciento.

La inflación en México mostró una moderación durante la primera mitad de junio al ubicarse en 3.55 por ciento. La Junta de Gobierno mantuvo un tono restrictivo ante la persistencia de presiones en la inflación subyacente de servicios y los riesgos asociados a la volatilidad cambiaria y las tensiones comerciales globales.

El especialista señaló que la decisión de no hacer cambios a la tasa funciona como un soporte para el peso al preservar el atractivo del diferencial respecto a la Reserva Federal, lo que ayuda a compensar el impacto del reciente deterioro en el mercado laboral local.

Para el resto de la sesión, el mercado estará atento a la publicación de la balanza comercial, en un contexto donde persisten las expectativas sobre el impacto que tendrá la próxima revisión del T-MEC en la dinámica económica regional.

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 17.93 pesos por unidad, de acuerdo con datos de Banamex.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en Estados Unidos se ubica en 4.38 por ciento, mientras que el bono mexicano a 10 años opera en 8.87 por ciento.

Entre las monedas emergentes más apreciadas frente al dólar se encuentran el ringgit malayo con 0.72 por ciento, el forint húngaro con 0.64 por ciento, el won surcoreano con 0.55 por ciento, la corona checa con 0.41 por ciento y el zloty polaco con 0.35 por ciento.