‘La Casa de los Famosos México’ 2026 HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gala de eliminación?

Tras la salida de Fede y el regreso de Mariana, 'La Casa de los Famosos México' afronta su tercera eliminación (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La Casa de los Famosos México 2026 presenta este domingo una nueva gala de eliminación, con seis habitantes en riesgo de abandonar la competencia. Esto, después de una semana marcada por cambios en la placa, la salvación y el regreso de una exhabitante.

La gala de esta noche llega con nuevas tensiones dentro de la casa. Algunos nominados, incluso, ya anticiparon a quiénes podrían dirigir sus próximos votos si continúan en el reality, mientras las estrategias entre los habitantes poco a poco toman forma.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO ‘La Casa de los Famosos México’ 2026 HOY?

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se transmite este domingo por televisión abierta en Las Estrellas y streaming en ViX a partir de las 8:30 pm.

Además del programa principal, los seguidores pueden pre y post galas a través de ViX, donde también está disponible la señal 24/7 para seguir lo que ocurre dentro de la casa.

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México 2026?

La tercera placa de nominados quedó conformada inicialmente por Moisés Peñaloza, Flor Vigna, Masad Altamimi, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Memo Schutz y Yanet García. Sin embargo, el resultado del reto de salvación modificó la lista antes de la gala de eliminación de este domingo.

Moisés se impuso a Brianda y Gema en el reto Tirachela, en el que derribó cinco botellas, y obtuvo el beneficio para sacar a un habitante de la placa. Después de deliberar, decidió utilizarlo en sí mismo y continuar en la competencia.

De esta manera, los nominados definitivos para la gala de eliminación son:

Flor Vigna

Masad Altamimi

Luis Chaparro

Arantza Ruiz

Memo Schutz

Yanet García

La semana también dejó nuevas tensiones entre los habitantes. Yanet anticipó que, si permanece en la competencia, buscará nominar a Karina: “Yo ya le voy a tirar a Karina, me vale”.

Luis reconoció que antes evitó darle puntos por temor a las consecuencias: “No le he tirado a Karina por miedo”.

Mariana Ochoa regresó y Fede Vigevani salió de la competencia

Otra de las novedades de esta semana fue el regreso de Mariana Ochoa, quien recibió el respaldo del público para volver al reality después de permanecer en El Exilio junto con Ximena Herrera.

Ochoa ganó en una contienda ante el público que tuvo alrededor de 5 millones de votos en total para regresar a la competencia, en una dinámica que también terminó con la salida de Fede Vigevani.

Su regreso tuvo condiciones específicas: durante esta semana, Mariana no podía nominar ni recibir nominaciones, por lo que quedó fuera de la disputa por la placa.

¿Cómo votar para salvar a un habitante de La Casa de los Famosos México?

El público puede votar mediante el portal oficial de La Casa de los Famosos México 2026, en el apartado destinado llamado VOTA. También puede acceder mediante el código QR que aparece durante las galas.

La dinámica consiste voto positivo: elegir al habitante favorito para darle apoyo y aumentar sus posibilidades de permanecer en la competencia. El sistame se habilita únicamente durante las galas principales, además de los programas previos y posteriores de media hora de duración.