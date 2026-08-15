‘Coco 2’ mostrará a Miguel adolescente: Fecha de estreno y qué sabemos de la secuela

Coco 2 fue parte de los grandes anuncios de Disney y Pixar en la D23. [Fotografía. Disney-Pixar]

‘Estoy un poco loco, loquititito loco’, porque Miguel Rivera volverá al Mundo de los Muertos, pero ya no será el niño de 12 años. Disney-Pixar reveló los primeros detalles de Coco 2, película en la que el personaje dará el salto a la adolescencia sin perder su pasión por la música.

Las novedades de la secuela se presentaron durante la D23, convención de Disney celebrada en Anaheim, California, donde la compañía dio a conocer algunos de sus principales proyectos cinematográficos para los próximos años.

Además del nuevo aspecto de Miguel, la presentación confirmó el regreso de Ernesto de la Cruz, quien volverá a contar con la voz de Benjamin Bratt en inglés.

¿Qué se sabe de ‘Coco 2’ y sus personajes?

Coco 2 retomará la historia de Miguel varios años después de los acontecimientos de la primera película. Aunque Disney todavía no revela la trama completa, las primeras imágenes permiten conocer cómo lucirá el protagonista durante esta nueva etapa.

Benjamin Bratt fue el encargado de presentar parte del material y explicó que Miguel aparecerá “más mayor, en edad adolescente, pero aún sosteniendo su guitarra sujeta a la espalda”.

La guitarra representa uno de los elementos más importantes de la historia del personaje, pues desde niño soñaba con convertirse en músico pese a la prohibición que existía dentro de su familia.

Otra de las novedades es el regreso de Ernesto de la Cruz, el famoso cantante que tuvo un papel central en el viaje de Miguel por el Mundo de los Muertos. Benjamin Bratt volverá a prestar su voz al personaje, aunque Disney no explicó cuál será su participación dentro de la nueva historia.

Durante el panel de D23, el actor bromeó sobre volver a interpretar al músico después de los acontecimientos de la primera cinta.

“No puedo esperar a volver a dar vida a este personaje... o a volver de entre los muertos”, declaró Bratt.

¿Cuándo se estrena ‘Coco 2′ y quiénes hacen la película?

Disney programó el estreno de Coco 2 para noviembre de 2029, por lo que transcurrirán alrededor de 12 años entre el lanzamiento de la película original y la llegada de su continuación.

La compañía confirmó por primera vez el desarrollo de la secuela en marzo de 2025. Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, anunció entonces que el proyecto se encontraba en sus primeras etapas.

Para la segunda película regresarán Lee Unkrich y Adrian Molina, quienes estuvieron detrás de la cinta original. Unkrich volverá como director y Molina como codirector, mientras Mark Nielsen, productor de Toy Story 4 e Intensa-Mente 2, estará a cargo de la producción.

Por ahora, Benjamin Bratt es uno de los integrantes del reparto cuyo regreso está confirmado. Disney todavía no revela quién prestará su voz a Miguel adolescente ni qué otros personajes de la familia Rivera aparecerán en la secuela.

¿De qué trata ‘Coco’ y qué pasó con Miguel?

Estrenada en 2017, la película Coco cuenta la historia de Miguel Rivera, un niño mexicano de 12 años que sueña con convertirse en músico, aunque su familia mantiene una prohibición contra la música debido a un conflicto ocurrido varias generaciones atrás.

Su admiración por Ernesto de la Cruz lleva al protagonista a buscar respuestas sobre su pasado familiar y, durante la celebración de Día de Muertos, cruza accidentalmente al Mundo de los Muertos.

Ahí conoce a Héctor, quien lo acompaña en su intento por regresar con su familia y lo ayuda a descubrir la verdad detrás de Ernesto de la Cruz y de la historia de sus antepasados.

La película convirtió la celebración mexicana del Día de Muertos y la importancia de preservar la memoria familiar en elementos centrales de su historia. Coco obtuvo 2 premios Oscar en 2018: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Remember Me.

¿Qué otras películas presentó Disney durante la D23?

Coco 2 formó parte de una presentación en la que Disney mostró algunos de sus proyectos para los próximos años, entre secuelas de sus franquicias animadas y nuevas producciones. Entre los principales anuncios y adelantos cinematográficos estuvieron:

Los Increíbles 3 : Pixar mostró un primer vistazo de la nueva aventura de la familia Parr, cuyo estreno está previsto para junio de 2028.

: Pixar mostró un primer vistazo de la nueva aventura de la familia Parr, cuyo estreno está previsto para junio de 2028. Frozen 3 : Disney presentó nuevo material de Anna, Elsa, Olaf, Kristoff y Sven. La película llegará a los cines en noviembre de 2027.

: Disney presentó nuevo material de Anna, Elsa, Olaf, Kristoff y Sven. La película llegará a los cines en noviembre de 2027. Zootopia 3 : Walt Disney Animation confirmó que una tercera entrega de la franquicia se encuentra en desarrollo.

: Walt Disney Animation confirmó que una tercera entrega de la franquicia se encuentra en desarrollo. Lilo & Stitch 2 : Disney prepara una continuación de la adaptación live-action, con el regreso de Stitch y la incorporación de Angel.

: Disney prepara una continuación de la adaptación live-action, con el regreso de Stitch y la incorporación de Angel. Enredados : la adaptación de live-action contará con Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider.

: la adaptación de live-action contará con Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider. Star Wars: Starfighter: Ryan Gosling protagonizará la película dirigida por Shawn Levy, cuyo estreno está previsto para mayo de 2027.

Coco 2 se perfila como uno de los proyectos más esperados por los seguidores de Disney y Pixar, aunque todavía habrá que esperar para conocer los detalles de la nueva aventura de Miguel y descubrir si su regreso al Mundo de los Muertos permitirá un reencuentro con su bisabuela Mamá Coco.

Con información de EFE