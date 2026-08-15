¡Los mutantes llegan a Marvel! Fecha, elenco y detalles de la nueva película de ‘X-Men’ con Adam Driver

La nueva era de los mutantes en Marvel Studios está cada vez más cerca. Después de años de rumores sobre la nueva película de X-Men, el estudio finalmente presentó a los actores que darán vida a una nueva generación de personajes, entre ellos Adam Driver, una de las grandes sorpresas del anuncio.

La revelación ocurrió durante la D23, donde Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y el director Jake Schreier compartieron el escenario con parte del nuevo elenco. Aunque algunos nombres ya habían sido relacionados con el proyecto durante las últimas semanas, otros sorprendieron a los seguidores.

La llegada de esta nueva generación tiene especial relevancia porque, aunque los X-Men han formado parte del cine de superhéroes durante décadas, sus películas anteriores pertenecían a la franquicia de 20th Century, por lo que será hasta ahora que se integren oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel.

Adam Driver se integra al Universo Cinematográfico de Marvel con un papel en X-Men. (Foto: AP)

¿Quién es quién en ‘X-Men’? Elenco oficial de la nueva película de Marvel

Después de meses de especulaciones, Marvel Studios aprovechó la D23 para revelar a buena parte del elenco que encabezará la nueva película de X-Men. Kevin Feige y Jake Schreier estuvieron en el escenario junto a la actriz Sadie Sink, mientras que Adam Driver participó mediante un mensaje de video.

El actor explicó que su incorporación al universo de Marvel era una conversación que llevaba tiempo sobre la mesa y señaló que finalmente encontraron un proyecto que consideraba adecuado. Él dará vida al villano Mr. Siniestro.

Driver también habló sobre su vínculo con los personajes que forman parte de esta historia y destacó que la producción encontró una combinación que le resultaba especialmente atractiva: “Hemos encontrado algo perfecto con personajes por los que siento un profundo afecto”.

En el caso de Sink, su presencia no representó una sorpresa absoluta. La actriz ya había aparecido como Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day, por lo que su continuidad como integrante de los X-Men era uno de los movimientos que ya se habían anticipado.

El anuncio confirmó a siete integrantes principales del equipo mutante y dejó abierta la posibilidad de nuevas incorporaciones. El reparto confirmado quedó de la siguiente manera:

Sadie Sink: Jean Grey.

Jean Grey. Kit Connor: Scott Summers/Cíclope.

Scott Summers/Cíclope. Samara Weaving: Emma Frost.

Emma Frost. Christopher Abbott: Charles Xavier/Profesor X.

Charles Xavier/Profesor X. Inde Navarrette: Rogue.

Rogue. Maya Boyd: Tormenta.

Tormenta. Adam Driver: Nathaniel Milbury, conocido como Mr. Sinister.

La presentación tuvo un detalle particular: varios integrantes del elenco se conocieron durante el evento. Sobre ese momento, Feige señaló: “Se acaban de conocer entre bastidores por primera vez”.

¿Cuándo se estrena la nueva película de ‘X-Men’ con Sadie Sink y Adam Driver?

La nueva película de ‘X-Men’ ya tiene fecha de estreno. Marvel Studios llevará nuevamente a los mutantes a la pantalla grande el 5 de mayo de 2028, aunque antes de que el nuevo elenco tome el control de la franquicia habrá otra reunión importante.

Los personajes de las películas anteriores tendrán una participación en Avengers: Doomsday. Patrick Stewart regresará como Profesor X; Ian McKellen, como Magneto; James Marsden, como Cíclope; Rebecca Romijn, como Mystique, y Alan Cumming, como Rondador Nocturno. Channing Tatum también retomará a Gambito después de su aparición en Deadpool & Wolverine.

Esta conexión servirá como parte del camino hacia Avengers: Secret Wars. Kevin Feige ya había adelantado que estas películas son fundamentales para el futuro de los mutantes dentro de Marvel Studios.

En una presentación de contenido de Disney en Singapur, Feige explicó que la integración de los X-Men ya había comenzado y señaló que Deadpool y Wolverine representó uno de los pasos más importantes. Al hablar sobre lo que vendría después, el presidente de Marvel Studios aseguró: “Toda la historia de ‘Secret Wars’ nos lleva a una nueva era de mutantes y de los X-Men”.

Los X-Men no habían formado parte oficialmente del Universo Cinematográfico de Marvel porque durante años los derechos cinematográficos de estos personajes estuvieron vinculados con 20th Century. La adquisición de la compañía por parte de Disney en 2019 abrió la posibilidad de incorporarlos a los planes de Marvel Studios, aunque el estudio todavía necesitaba avanzar en el proceso de integración.