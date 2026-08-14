‘El final de la Calle Oak’ explicado: ¿Qué pasó con Greg y cómo funciona el bucle temporal?

La premisa ‘El final de la Calle Oak’ nació de una idea de David Robert Mitchell mientras caminaba por un vecindario de Michigan e imaginó qué ocurriría si apareciera un dinosaurio entre las casas. [Fotografía. EFE]

Una tranquila calle de los suburbios se convierte en el escenario de una historia de supervivencia entre dinosaurios. El final de la Calle Oak, película protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor llegó a cines el pasado 13 de agosto.

La cinta de ciencia ficción parte de la desaparición de Oak Street después de que un misterioso fenómeno cósmico transporta a sus habitantes a un entorno completamente diferente, donde la familia Platt descubre que los problemas que enfrentaba en casa son menores frente a las criaturas que ahora los rodean.

Sin embargo, la película dirigida por David Robert Mitchell no se limita a explicar cómo llegaron los dinosaurios a los suburbios. Durante su tramo final, incorpora viajes en el tiempo para cambiar el destino de uno de los integrantes de la familia y deja algunas preguntas abiertas sobre las consecuencias de sus decisiones.

¿De qué trata la película ‘El final de la Calle Oak’?

La historia se desarrolla a finales de la década de los 80 y sigue a los Platt, una familia encabezada por Greg (Ewan McGregor) y Denise (Anne Hathaway), quienes atraviesan problemas en su matrimonio mientras viven junto con sus hijos en Oak Street.

Su rutina cambia cuando un misterioso evento cósmico arranca la calle del lugar donde se encontraba y la transporta a un sitio desconocido. Al principio, los habitantes intentan comprender qué sucedió, pero las altas temperaturas, la vegetación y la aparición de extrañas criaturas comienzan a revelar dónde terminaron.

Los Platt descubren que su vecindario terminó millones de años en el pasado, en una época habitada por dinosaurios, por lo que mantenerse juntos se convierte en una condición indispensable para sobrevivir y encontrar una manera de regresar a casa.

La premisa nació de una idea de David Robert Mitchell mientras caminaba por un vecindario de Michigan e imaginó qué ocurriría si apareciera un dinosaurio entre las casas. El cineasta explicó que entre sus referencias estuvieron producciones como The Twilight Zone, Poltergeist y Signs, además del cine de género de las décadas de los 70 y 80.

El final de la calle Oak David Robert Mitchell es el director de ‘El final de la calle Oak’, la cinta de ciencia ficción y terror. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE)

¿Cuándo se estrenó ‘El final de la Calle Oak’ y quiénes participan?

El final de la Calle Oak comenzó su estreno en México el pasado 13 de agosto bajo la distribución de Warner Bros. Pictures. La película está escrita y dirigida por David Robert Mitchell, responsable de It Follows y Under the Silver Lake.

El reparto principal incluye a Ewan McGregor, Maisy Stella, Christian Convery y Anne Hathaway, conocida por su papel en El diablo viste a la moda.

Detrás de la producción aparecen J.J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, David Robert Mitchell, Matt Jackson y Tommy Harper, mientras que Bad Robot y Jackson Pictures forman parte de las compañías involucradas en el proyecto.

La cinta también representa la última aparición en pantalla de Hudson Meek, quien interpreta a Kaden Tucker. El joven actor murió a los 16 años en diciembre de 2024 debido a las lesiones que sufrió tras caer de un vehículo en movimiento en Alabama.

¿Qué significa el final de ‘El final de la Calle Oak’?

Si todavía no has visto la película, será mejor que dejes la lectura porque viene una ALERTA DE SPOILER.

El misterio de Oak Street comienza a resolverse cuando los Platt descubren que el vecindario no fue transportado a otro punto del planeta, sino miles de años hacia el pasado, hasta la época de los dinosaurios. Las extrañas esferas luminosas que aparecen durante la historia funcionan como una especie de agujero de gusano capaz de conectar distintos momentos en el tiempo.

El fenómeno provoca un intercambio entre 2 épocas: cuando Oak Street desaparece de los años 80, el espacio que ocupaba ese mismo lugar durante la prehistoria aparece en el presente. De esta manera, las esferas se convierten también en la única posibilidad que tienen los Platt para regresar a su época.

Durante el tramo final, Greg muere cuando intenta salvar a Denise del ataque de un dinosaurio. Poco después, Denise, sus hijos y Jeanette encuentran otro portal sobre una casa ubicada en una colina y consiguen atravesarlo, pero el viaje no los devuelve exactamente al momento del que partieron.

Al cruzar el portal, regresan a la misma noche en la que Oak Street desapareció, aunque unos minutos antes de que ocurra el fenómeno. Denise conserva los recuerdos de todo lo que vivió en la prehistoria, por lo que conoce lo que sucederá con el vecindario y, principalmente, el destino de Greg.

Con esa ventaja, Denise utiliza un teléfono público para advertir a los habitantes que deben abandonar Oak Street antes de su desaparición. Les explica que, si permanecen ahí, terminarán atrapados en la prehistoria y serán atacados por dinosaurios. Los vecinos finalmente atienden la advertencia y consiguen ponerse a salvo, lo que también evita la muerte de Greg.

¿Cómo funciona el bucle temporal de ‘El final de la Calle Oak’?

La resolución plantea entonces una aparente paradoja: si Denise impidió que Oak Street viajara al pasado y Greg muriera, ¿cómo pudo vivir esos acontecimientos para después regresar y evitarlos?

Una interpretación del desenlace es que la película utiliza una curva temporal cerrada, en la que el viaje de Denise forma parte del mismo ciclo que conduce a la salvación de su familia.

Bajo esta situación, Denise necesitaba experimentar primero la desaparición de Oak Street, sobrevivir en la prehistoria y presenciar la muerte de Greg para adquirir la información que posteriormente le permite regresar y cambiar lo ocurrido.

El desenlace cierra así el recorrido de los Platt con Greg y los vecinos a salvo, aunque las reglas del viaje temporal dejan abierta la discusión sobre las consecuencias de modificar los acontecimientos que originaron el propio regreso de Denise.