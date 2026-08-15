Sismo en Colombia: Cifra de muertos sube a 294; reportan al menos 320 desaparecidos

El terremoto es el más fuerte sufrido por Colombia en este cuarto de siglo. (Foto: EFE)

El número de fallecidos por el terremoto que sacudió el pasado lunes a Colombia aumentó a 294, seis más que en el último balance del viernes, mientras que el de desaparecidos volvió a subir hasta 320, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este sábado.

La entidad también elevó a 3 mil 935 los heridos y cifró en 353 las personas rescatadas, mientras que el número de familias afectadas se situó en 54 mil 008, correspondientes a 115 mil 461 personas en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

El número de viviendas destruidas aumentó de 12 mil 504 a 14 mil 493, mientras que otras 81 mil 506 tienen daños y 66 edificios han colapsado, estos últimos principalmente en Cali y Pereira, las respectivas capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, dos de los más afectados.

Los daños alcanzan además a 241 centros de salud, 2 mil 612 centros educativos y 3 mil 621 centros comunitarios, así como a 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.

El balance también registra 188 animales rescatados y 578 afectados por el terremoto, que fue de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Terremoto más fuerte registrado en Colombia

El terremoto es el más fuerte sufrido por Colombia en este cuarto de siglo y afectó además a los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó, región del Pacífico colombiano donde se ubicó el epicentro, en el municipio de San José del Palmar.

Según el SGC, hasta la noche del viernes se habían producido 256 réplicas del temblor, 17 de ellas con magnitud mayor a 3,0 y dos superiores a 4,0.

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, viajará este sábado a algunos de los municipios del norte de Valle del Cauca y de Risaralda que resultaron más afectados.