Sismo en Colombia: Desaparece pareja de mexicanos en Pereira; Cancillería confirma búsqueda

Una pareja de mexicanos, identificados como Brenda Eloísa Flores Reyes y Mario Alberto Zapata Verdier, permanece sin localizar tras el sismo de magnitud 7.5 registrado en Colombia, confirmó la Embajada de México en ese país.

Las autoridades diplomáticas informaron que los connacionales se encontraban en Pereira al momento del desastre, sin que sus familiares pudieran establecer comunicación con ellos.

“La Embajada de México en Colombia informa que recibió información sobre dos personas mexicanas que se encontraban en la Alcaldía de Pereira y que no han podido ser localizadas”, se lee en la tarjeta informativa de este viernes 14 de agosto.

Las autoridades afirmaron que mantienen comunicación con los familiares de la pareja desaparecida “para brindarles todo el apoyo y acompañamiento”.

En tanto, realizan las gestiones correspondientes para incluir los nombres de los connacionales en la lista de desaparecidos. Además, sostuvieron una reunión con el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, para exponer el caso de la pareja mexicana.

“Adicionalmente, se ha activado una red de contactos particulares para el rastreo y validación en centros hospitalarios”, informaron.

¿Quiénes son los mexicanos desaparecidos en Colombia?

Brenda Eloísa Flores Reyes, de 42 años, y Mario Alberto Zapata Verdier, de 57, son los dos connacionales desaparecidos en Pereira, Colombia.

De acuerdo con una versión difundida por quienes se identifican como familiares de la pareja, viajaron desde México el 6 de agosto para disfrutar de unas vacaciones.

Supuestamente, antes del sismo compartieron mensajes con sus familiares en México; sin embargo, cuando se reportó el desastre e intentaron localizarlos, no tuvieron éxito.

“El pasado 10 de agosto, en Pereira, Colombia, ocurrió el sismo que nos separó de nuestros seres queridos Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloisa Flores Reyes. Desde entonces, nuestra familia vive momentos de mucha angustia y desesperación, esperando poder encontrarlos y tener noticias de ellos”, se lee en una publicación de Facebook de un supuesto familiar de la pareja desaparecida.

Ante la falta de información sobre el paradero de Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloisa Flores Reyes, sus familiares convocaron a una colecta para viajar a Pereira y “realizar las búsquedas necesarias”.

El sismo del 10 de agosto en Colombia provocó afectaciones en múltiples ciudades. En particular, Pereira registra el mayor número de personas muertas localizadas y concentra algunos de los mayores daños, aunque todavía falta un balance sobre las afectaciones en edificios.

Días atrás, llegó a Pereira ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México debido a los severos daños provocados por el terremoto.