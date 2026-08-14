Miguel Bosé pide a De la Espriella aceptar a ‘Los Topos’: ‘La situación en Colombia es devastadora’

La petición de Miguel Bosé ocurre en medio de las polémicas condiciones que estableció el gobierno de Colombia para incorporar equipos internacionales de rescate tras el sismo. [Fotografía. Shutterstock, EFE]

Preocupado por la situación que se vive en Colombia tras el sismo de magnitud 7.4, el cantante Miguel Bosé informó que viajará al país para sumarse a los esfuerzos de ayuda. Además, hizo un llamado al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para que acepte la ayuda internacional disponible para atender las consecuencias del terremoto.

El cantante español, quien también cuenta con nacionalidad colombiana, aseguró que recibió información sobre dificultades para que grupos especializados extranjeros se incorporaran a las labores de búsqueda y rescate.

Bosé incluso mencionó entre los equipos afectados a Topos Azteca, brigada mexicana especializada en rescates. Sin embargo, el grupo encabezado por Héctor Méndez, el ‘Topo Mayor’, ya se encuentra realizando labores de ayuda en Cali.

¿Qué pidió Miguel Bosé al presidente de Colombia?

Miguel Bosé reaccionó a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto y expresó su preocupación por las consecuencias que dejó el terremoto en diferentes regiones del país.

“La situación en Colombia es devastadora y de una magnitud que supera la fortaleza de los corazones”, escribió el intérprete.

En su mensaje, Bosé señaló que conoció, a través de medios de comunicación, versiones sobre las dificultades que enfrentaron algunos grupos especializados extranjeros para sumarse a los trabajos.

“Me llega información mediática de que mucha ayuda internacional experta está siendo rechazada. Por ejemplo, la de los Topos Aztecas. Quisiera que esas voces no fueran ciertas”, agregó.

Ante esta información, el cantante dirigió su petición directamente a Abelardo de la Espriella y consideró que la atención a las víctimas debe estar por encima de las diferencias entre gobiernos.

“Que acepte toda la solidaridad posible y deje de lado, por ahora, ideologías y eventuales rencillas que en esta situación no vienen al caso”.

Por último, el cantante de temas como Morena mía o Como un lobo aseguró que está viajando a Colombia para sumarse a los esfuerzos de ayuda a las víctimas del terremoto.

¿Por qué Colombia limitó la llegada de rescatistas internacionales?

La petición de Miguel Bosé ocurre en medio de las polémicas condiciones que estableció el gobierno de Colombia para incorporar equipos internacionales de rescate tras el sismo.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) afirmó que solo recibiría brigadas procedentes de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador.

David Tamayo, director de la UNGRD, explicó que la decisión respondía a requisitos técnicos para garantizar que los grupos que ingresaran a las zonas afectadas contaran con preparación reconocida bajo estándares internacionales.

“Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de países que nos puedan garantizar equipos de búsqueda reconocidos por el INSARAG y reconocidos por sus propios países como equipos capacitados”, señaló.

INSARAG es el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, una red vinculada a Naciones Unidas que establece estándares para la coordinación de equipos especializados que intervienen después de desastres.

La medida dejó fuera inicialmente a otras brigadas que ofrecieron apoyo tras el terremoto y generó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para determinar qué rescatistas podían incorporarse.

Entre los grupos mexicanos involucrados en la controversia se encuentra Topos de Tlatelolco. La brigada no cuenta con el reconocimiento de INSARAG, aunque colabora con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) y forma parte de la Liga Internacional de Rescate y Asistencia.

La brigada de los Topos Aztecas ya se encuentra en Colombia para realizar labores de búsqueda y rescate tras el sismo de 7.4. (Ernesto Guzmán/EFE)

¿Los Topos Azteca están ayudando tras el terremoto de Colombia?

Aunque Miguel Bosé puso a Topos Azteca como ejemplo de la ayuda internacional rechazada, integrantes de esta brigada mexicana sí llegaron a Colombia para participar en las labores de rescate.

De acuerdo con Héctor Méndez, el grupo se encontraba en Panamá después de colaborar en la emergencia provocada por los sismos en Venezuela, y tenía previsto regresar a México.

“Cuando nos enteramos del terremoto, cancelamos la ida y nos vinimos para acá porque tenemos que sumarnos al esfuerzo para tratar de encontrar a hermanos sobrevivientes”, explicó el ‘Topo Mayor’.

La presencia de la brigada recibió respaldo de autoridades locales. La Alcaldía de Cali difundió imágenes de Méndez en uno de los puntos afectados de la ciudad y agradeció públicamente la participación de los rescatistas mexicanos.

Topos Azteca cuenta con experiencia en emergencias internacionales; ha participado previamente en operaciones de rescate en Haití, Italia, Argentina, Estados Unidos, España y Venezuela.