México envía el tercer vuelo logístico de ayuda humanitaria hacia Colombia

La Secretaría de la Defensa Nacional continúa con la puesta en marcha del puente aéreo logístico de Ayuda Humanitaria a las zonas afectadas en Colombia, con motivo del sismo del pasado 10 de agosto.

A las 0640 horas de esta fecha, 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, a bordo de dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana, partieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira, Departamento de Risaralda, Colombia, trasladando 854 despensas que equivalen a 19.5 toneladas de apoyo a las personas que se vieron afectadas.

Con este tercer vuelo logístico, suman ya un total de 58 toneladas de Ayuda Humanitaria, incluidas 4 toneladas de insumos médicos, destinadas a la población afectada por el sismo en Colombia.

Con estas acciones el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional ponen de manifiesto además de las capacidades operativas y logísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional, que la solidaridad mexicana no conoce fronteras cuando se trata de apoyar a los países hermanos que más lo necesitan.