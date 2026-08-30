Doble onda tropical promete reverdecer a México: ¿Qué estados prevén lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó del desarrollo de un temporal de lluvias que afectará a gran parte del territorio mexicano durante la próxima semana debido a la interacción de múltiples sistemas atmosféricos, incluyendo las ondas tropicales núm. 33 y 34, el monzón mexicano y canales de baja presión.
Las precipitaciones podrían llegar a ser de fuertes a intensas en el noroeste, norte, occidente, centro y sureste del país.
De acuerdo con el reporte oficial emitido el 30 de agosto de 2026, la onda tropical núm. 33 se localiza al sur de Jalisco y se prevé que sea absorbida por una zona de baja presión al sur de Michoacán al finalizar el domingo.
Sin embargo, la onda tropical núm. 34 se desplaza activamente sobre el sureste y sur del país, al tiempo que una nueva onda tropical comenzará a aproximarse a las costas de Quintana Roo a partir del lunes 31 de agosto.
El mapa de las lluvias: Sonora, Sinaloa y Chihuahua en alerta máxima
Para este lunes 31 de agosto, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Sonora.
- Chihuahua.
- Sinaloa.
- Coahuila.
- Durango.
- Zacatecas .
- Aguascalientes.
- Guanajuato.
- Veracruz.
- Oaxaca.
- Chiapas.
Aunque las lluvias se extenderán por casi todo el país, el impacto más severo se concentrará a mediados de la semana entrante debido al fortalecimiento de los sistemas meteorológicos:
- Martes 1 de septiembre: Se esperan lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca , Tabasco y Chiapas.
- Miércoles 2 de septiembre: Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en las regiones este y sureste de Sonora, así como en el norte y centro de Sinaloa. Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur (sur), Chihuahua (suroeste) y Chiapas (sur).
- Jueves 3 de septiembre: El temporal alcanzará su punto crítico con lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste) y Oaxaca (suroeste).
Durante el resto de las jornadas, estados del occidente y centro como Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Veracruz y el Estado de México registrarán lluvias de fuertes a muy fuertes de manera constante.
El Valle de México (Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala) mantendrá un pronóstico más moderado con intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros diarios.
El SMN advirtió a la población que las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo.
El acumulado de agua, advirtieron las autoridades, representa un peligro latente de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Adicionalmente, se prevé fuerte oleaje de hasta 3 a 4 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur para el jueves.