Doble onda tropical promete reverdecer a México: ¿Qué estados prevén lluvias?

El monzón mexicano, diversos canales de baja presión y el tránsito de ondas tropicales provocarán lluvias intensas con posibles descargas eléctricas y granizo en gran parte del país. (Cuartoscuro).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó del desarrollo de un temporal de lluvias que afectará a gran parte del territorio mexicano durante la próxima semana debido a la interacción de múltiples sistemas atmosféricos, incluyendo las ondas tropicales núm. 33 y 34, el monzón mexicano y canales de baja presión.

Las precipitaciones podrían llegar a ser de fuertes a intensas en el noroeste, norte, occidente, centro y sureste del país.

De acuerdo con el reporte oficial emitido el 30 de agosto de 2026, la onda tropical núm. 33 se localiza al sur de Jalisco y se prevé que sea absorbida por una zona de baja presión al sur de Michoacán al finalizar el domingo.

El desplazamiento de la onda tropical núm. 34 sobre el sureste mexicano y una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias fuertes. (Cuartoscuro: Camila Ayala Benabib).

Sin embargo, la onda tropical núm. 34 se desplaza activamente sobre el sureste y sur del país, al tiempo que una nueva onda tropical comenzará a aproximarse a las costas de Quintana Roo a partir del lunes 31 de agosto.

El mapa de las lluvias: Sonora, Sinaloa y Chihuahua en alerta máxima

Para este lunes 31 de agosto, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora.

Chihuahua.

Sinaloa.

Coahuila.

Durango.

Zacatecas .

Aguascalientes.

Guanajuato.

Veracruz.

Oaxaca.

Chiapas.

Aunque las lluvias se extenderán por casi todo el país, el impacto más severo se concentrará a mediados de la semana entrante debido al fortalecimiento de los sistemas meteorológicos:

Martes 1 de septiembre: Se esperan lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca , Tabasco y Chiapas.

Se esperan en Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca , Tabasco y Chiapas. Miércoles 2 de septiembre: Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en las regiones este y sureste de Sonora , así como en el norte y centro de Sinaloa . Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur (sur) , Chihuahua (suroeste) y Chiapas (sur) .

Se pronostican en las regiones este y sureste de , así como en el norte y centro de . Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en , y . Jueves 3 de septiembre: El temporal alcanzará su punto crítico con lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste) y Oaxaca (suroeste).

Durante el resto de las jornadas, estados del occidente y centro como Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Veracruz y el Estado de México registrarán lluvias de fuertes a muy fuertes de manera constante.

El Valle de México (Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala) mantendrá un pronóstico más moderado con intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros diarios.

El SMN advirtió a la población que las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

El acumulado de agua, advirtieron las autoridades, representa un peligro latente de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Adicionalmente, se prevé fuerte oleaje de hasta 3 a 4 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur para el jueves.