Clima en Península de Yucatán: Calor intenso y lluvias aisladas el jueves 27 de agosto

El clima en la Península de Yucatán para el jueves 27 de agosto estará marcado por temperaturas muy altas y chubascos aislados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que la región enfrentará un día caluroso.

Se esperan máximas de hasta 40°C en Mérida, con termómetros algo más moderados en zonas costeras.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, el termómetro alcanzará una máxima de 40°C y una mínima de 19.7°C. Los municipios de Mérida también experimentarán este calor, con registros actuales cercanos a los 29°C. Se aconseja a los habitantes tomar precauciones ante el intenso calor que se sentirá durante el día.

Las ciudades costeras de Quintana Roo tendrán un clima distinto. En Cancún y Chetumal, las temperaturas máximas llegarán a los 32°C, con mínimas de 25°C. Tulum y Playa del Carmen registrarán máximas de hasta 34.7°C y 34.3°C, respectivamente. Sus mínimas estarán alrededor de los 23°C.

¿Habrá lluvias o viento fuerte este jueves en la región?

El SMN indica que canales de baja presión y una onda tropical traerán chubascos y lluvias fuertes a la Península de Yucatán. Aunque el cielo estará poco nuboso, no se descartan precipitaciones aisladas, especialmente en la tarde. Es vital estar atentos a los avisos de Protección Civil.

El viento será un factor presente en varias localidades. En Mérida, Cancún y Chetumal, se esperan vientos de 10 km/h. Tulum registrará vientos de 9 km/h, mientras Playa del Carmen tendrá ráfagas de 8 km/h. Estas velocidades no representan un riesgo significativo, pero se sugiere precaución al aire libre.

¿Cómo se proyecta el clima para los próximos días en la Península?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 27 de agosto : Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h.

: Máxima de 40°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 11 km/h. Viernes 28 de agosto : Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Despejado, viento de 10 km/h. Sábado 29 de agosto: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán apunta a la continuidad del calor extremo. Las temperaturas máximas se mantendrán en los 40°C, con mínimas que rondarán los 19°C o 20°C. El cielo estará principalmente despejado o poco nuboso, lo que intensificará el calor en la región.

¿Cómo protegerse del calor intenso en la región?

Ante las altas temperaturas, es fundamental hidratarse bien, bebiendo abundante agua durante todo el día. Se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las de mayor intensidad. Buscar la sombra y usar protectores solares es crucial para cuidar la piel.

Para salir, se sugiere usar ropa ligera de colores claros y materiales transpirables como el algodón. Un sombrero o gorra y lentes de sol también ayudarán a protegerse. Si se planean actividades al aire libre, se aconseja hacerlas temprano en la mañana o al atardecer para evitar el calor más intenso.

¿Dónde consultar información oficial sobre el clima en Yucatán?

Para obtener la información más precisa y actualizada sobre el clima, se recomienda consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil de cada estado. Estas instituciones ofrecen reportes continuos y alertas sobre cambios importantes.

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