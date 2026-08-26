Detienen a director de seguridad y policía en Zacatecas por secuestro

Los dos servidores públicos fueron detenidos por el delito de secuestro.

El director de Seguridad Pública de Juchipila, Zacatecas y un policía municipal, fueron detenidos este martes por su presunta participación en el delito de secuestro agravado, informó el fiscal general de Justicia del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya.

Se trata de Pedro Humberto “N”, ‘Aquiles’, titular de la corporación, y Marco “N”, elemento de la Policía Municipal, contra quienes se cumplimentaron órdenes de aprehensión durante un operativo realizado en el municipio.

Camacho Osnaya explicó que, además de las detenciones, fueron ejecutadas dos órdenes de cateo como parte de una investigación desarrollada dentro del operativo Plan Sagaz, estrategia de seguridad coordinada entre Aguascalientes y Zacatecas.

El fiscal descartó que el caso esté relacionado con la reciente detención de una mujer identificada como ‘La China’ y afirmó que “es un tema totalmente distinto”, tras ser cuestionado sobre una posible relación entre ambos casos.

Tras las detenciones, las autoridades mantienen un despliegue de seguridad en Juchipila y otros puntos de la zona sur de Zacatecas.

Camacho Osnaya aseguró que la situación está “totalmente controlada” y pidió a la población atender las indicaciones de las autoridades.

En el operativo participan elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, con presencia permanente en la zona y no únicamente en los sitios donde se realizaron los cateos.

Además, el fiscal de Zacatecas señaló que Sagaz, presentado hace poco más de un mes y medio, ha permitido realizar detenciones, acciones de prevención y aseguramientos de máquinas tragamonedas, además de atender denuncias ciudadanas.

Caen servidores públicos con nexos con narcos en Zacatecas

Asimismo, Camacho Osnaya indicó que las investigaciones también han derivado en la detención de otros servidores públicos de corporaciones municipales de la región sur.

Entre los antecedentes mencionó el caso de Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango, detenido por secuestro agravado, y Alfredo “N”, exagente de Teúl de González Ortega, señalado por extorsión, cohecho y asociación delictuosa.

El fiscal afirmó que las investigaciones continúan y que el despliegue de seguridad permanecerá en la región.

Por su parte, el secretario general de Gobierno de Zacatecas confirmó que las fuerzas de seguridad realizaron un operativo en Juchipila, donde fueron detenidas varias personas. Señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado dará a conocer los detalles de la operación.

Choque entre sicarios y GN deja cuatro abatidos en Tepechitlán

También, en un segundo hecho, informó que elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos en Tepechitlán y respondieron al ataque, con un saldo de cuatro civiles armados abatidos.

Las autoridades correspondientes darán más información conforme avance el proceso.

El funcionario sostuvo que ambos hechos forman parte de las acciones de seguridad encaminadas al proceso de pacificación de Zacatecas.