¿Habrá megapuente patrio? Así quedan las clases del 15 y 16 de septiembre

El calendario de la SEP establece los días festivos, las vacaciones y la suspensión de labores docentes. (Cuartoscuro: Margarito Pérez Retana).

Con el inicio de septiembre surgen las dudas sobre los días de descanso que podrían tener los estudiantes de Educación Básica y Media Superior con motivo de la conmemoración de la Independencia de México, celebrada el 15 y 16 de septiembre.

En México, algunos días de descanso obligatorio para trabajadores (incluyendo docentes) se recorren al lunes más cercano para crear un fin de semana largo o puente, según lo marca la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Días que sí se recorren:

5 de febrero (Constitución): Se pasa al primer lunes de febrero.

Se pasa al primer lunes de febrero. 21 de marzo (Natalicio de Benito Juárez): Se pasa al tercer lunes de marzo.

Se pasa al tercer lunes de marzo. 20 de noviembre (Revolución Mexicana): Se pasa al tercer lunes de noviembre.

Días que no se recorren:

1 de enero (Año Nuevo).

(Año Nuevo). 1 de mayo (Día del Trabajo).

(Día del Trabajo). 16 de septiembre (Día de la Independencia), pues se descansa exactamente en la fecha que caiga.

(Día de la Independencia), pues se descansa exactamente en la fecha que caiga. 25 de diciembre (Navidad).

(Navidad). 1 de octubre de cada seis años (Transmisión del Poder Ejecutivo Federal).

El Calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual establece las fechas del inicio y el fin del ciclo escolar, las evaluaciones y las juntas del Consejo Técnico, apunta que el único día en el que suspenderán las labores docentes será el miércoles 16 de septiembre.

El calendario escolar de la SEP contempla como días festivos todos aquellos que se relacionan con la conmemoración de hechos históricos. (SEP).

Según este documento, las clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, sujetos al Sistema Educactivo Nacional, se desarrollaran con normalidad tanto el lunes 14 como el martes 15 de septiembre.

Cabe recordar que el calendario también contempla a las escuelas privadas incorporadas a la SEP. Sin embargo, si los directivos y padres de familia lo acuerdan, es posible que se realice un megapuente, aunque las posibilidades son bajas.

El calendario escolar de la SEP contempla como días festivos todos aquellos que se relacionan con la conmemoración de hechos históricos.

Para el ciclo escolar 2026-2027, estos son los días feriados:

Miércoles 16 de septiembre: Aniversario del inicio de la Independencia de México.

Lunes 2 de noviembre: Día de Muertos.

Miércoles 5 de mayo de 2027: Conmemoración de la Batalla de Puebla.

¿Cuándo volverá a haber un megapuente patrio?

En 2028, la conmemoración de la Independencia de México caerá el jueves 16 de septiembre, por lo que muchos estudiantes y docentes podrían acordar retomar actividades hasta el lunes siguiente y no asistir a sus actividades el viernes.

Sin embargo, es importante destacar que este tipo de decisiones no son oficiales y que se debe esperar a conocer el calendario de la SEP para determinar si podría ocurrir un “megapuente patrio”.