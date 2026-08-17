México estará ‘bajo el agua’: Alertan por lluvias intensas durante esta semana en estos 8 estados

Capitalinos se protegen de las constantes lluvias que continuarán en los próximos días, según Conagua.

¡México quedará bajo el agua con las lluvias! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó a la población por tormentas severas en la mayor parte del país a partir de este lunes 17 de agosto.

La advertencia especial fue para quienes habitan en zonas de laderas para que se mantengan pendientes ante la posible aparición de grietas, hundimientos o escurrimientos de lodo.

Las lluvias puntuales intensas serán en Sinaloa y Nayarit, mientras que las precipitaciones de fuertes a muy fuertes serán en Sonora, Chihuahua, Durango, Veracruz, Oaxaca y Puebla.

Habrá chubascos con precipitaciones puntuales fuertes en los siguientes estados:

Baja California Sur.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero .

. Chiapas.

Tabasco .

. Campeche.

Yucatán .

. Quintana Roo.

¿Cuáles son los estados que ‘quedarán bajo el agua’ por las lluvias?

En Baja California se prevén lluvias aisladas, mientras que habrá intervalos de chubascos en las siguientes entidades:

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Estado de México .

. Ciudad de México.

Tlaxcala .

. Morelos.

Mientras que, en plena temporada de lluvias, también hay una onda de calor en el norte del país por lo que se registrarán temperaturas superiores a 45 grados en Baja California y Sonora. Mientras que las temperaturas de 40 a 45 grados serán en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Las temperaturas de 35 grados serán en Aguascalientes, Guanajuato, Edomex y Querétaro, mientras que de 35 a 40 grados ocurrirán en:

Coahuila.

Durango.

Zacatecas .

. Nayarit.

Jalisco .

. Colima.

Michoacán.

Guerrero.

San Luis Potosí .

. Hidalgo.

Morelos .

. Puebla.

Veracruz.

Oaxaca.

Chiapas .

. Tabasco.

Campeche .

. Yucatán.

Quintana Roo.

Ante dicha situación, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reiteró las siguientes recomendaciones:

Mantenerse hidratados. Evitar exponerse al Sol por tiempo prolongado. Brindar especial atención a menores de edad.

Conagua vigila dos ciclones tropicales en el océano Pacífico

Como parte de la actual temporada de huracanes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila dos zonas de baja presión con potencial para convertirse en posibles ciclones tropicales.

Una de ellas está al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Mientras que la otra, está al oeste-suroeste de la Península de Baja California.

Ambas tienen 50 por ciento de probabilidades de convertirse en una tormenta tropical e incluso evolucionar a huracán en los próximos siete días.

En tanto, Conagua recordó que el monzón mexicano, sumado a circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios de la atmósfera y la onda tropical 28 provocarán lluvias fuertes en 31 estados del país este lunes 17 de agosto.