Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y hasta 25°C el martes 18 de agosto

Así está el clima en la Ciudad de México este martes 18 de agosto.

El Valle de México tendrá temperaturas variadas este martes 18 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica un clima mayormente nublado con mañanas frescas y tardes templadas.

Se recomienda precaución por las condiciones cambiantes en Ciudad de México y Edomex.

¿Qué temperatura hará mañana en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre una mínima de 9.7°C y una máxima de 24.3°C. Se espera un cielo principalmente nublado, con vientos ligeros de 5 km/h que harán la jornada más llevadera.

Para Toluca, el termómetro bajará hasta los 5.0°C y subirá a 20.7°C, siendo la ciudad más fría de la zona. En Naucalpan de Juárez, las mínimas serán de 9.7°C y las máximas de 23.3°C. Por su parte, Ecatepec de Morelos tendrá una máxima de 25.3°C, la más alta de la región, con una mínima de 9.7°C.

¿Habrá lluvias este martes en el Valle de México?

Aunque el cielo estará principalmente nublado en gran parte del Valle de México, el SMN no pronostica lluvias significativas para este martes. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, sin probabilidad de lluvia durante el día.

Los vientos serán ligeros, variando entre 3 y 6 km/h, lo que ayudará a mantener una sensación térmica agradable durante el día. La nubosidad será la característica principal del clima en la región, pero sin riesgo de precipitaciones.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el resto de la semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 18 de agosto : Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h. Miércoles 19 de agosto : Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Jueves 20 de agosto: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un aumento gradual en las temperaturas mínimas, pero las máximas se mantendrán estables alrededor de los 25°C. Se espera que la nubosidad continúe, con vientos ligeros en toda la zona.

¿Qué precauciones tomar ante el clima variado?

Ante las variaciones de temperatura entre la mañana y la tarde, es importante mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Proteja su piel del sol incluso con cielo nublado para evitar quemaduras.

Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura durante el día. Considere llevar un suéter ligero para las mañanas frescas y ropa más cómoda para las tardes templadas que se esperan en la región.

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