Clima en Jalisco: Se esperan hasta 13 grados este sábado 29 de agosto, con cielo nublado

Así estará el clima en Jalisco este sábado 29 de agosto.

El clima en Jalisco para este sábado 29 de agosto se presenta con cielo nublado y temperaturas frescas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan condiciones estables en la región, pero con probabilidad de lluvias ligeras en el occidente del país.

Cielo nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Qué temperaturas habrá mañana en Guadalajara y Zapopan?

Para mañana, se anticipan temperaturas mínimas de 12.3°C en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. En los municipios, Guadalajara tendrá una actual de 25.7°C y Zapopan registrará 26.2°C, mostrando una leve variación en las condiciones.

Las máximas para el día serán de 27.0°C en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Por su parte, Zapopan podría ser ligeramente más cálido con una máxima de 27.3°C. Estas cifras sugieren un día con ambiente suave y sin extremos de calor en la zona.

¿Hay probabilidad de lluvias en Jalisco este sábado?

Aunque el cielo estará nublado, la probabilidad de lluvia es baja para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, el SMN indica que se mantienen las condiciones para chubascos en estados del occidente y centro del país, por lo que es bueno estar al tanto.

El viento en la región será ligero, con velocidades de 3 km/h en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. En Zapopan, el viento soplará a 4 km/h. Estas condiciones atmosféricas sugieren un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre con precauciones.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos tres días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

sábado 29 de agosto: Máxima de 27°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

domingo 30 de agosto: Máxima de 27°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

lunes 31 de agosto: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

El pronóstico extendido del SMN indica que se mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el occidente del país. Canales de baja presión y la onda tropical número 32 harán que haya descargas eléctricas y posible caída de granizo en la zona, por lo que se recomienda precaución.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Jalisco?

A pesar de las temperaturas suaves, es importante mantenerse hidratado, especialmente si se planean actividades al aire libre. Se sugiere beber suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, aunque el cielo estará cubierto.

Dadas las condiciones de cielo nublado y temperaturas templadas, se recomienda usar ropa ligera y cómoda. Llevar un paraguas o impermeable ligero podría ser útil, considerando la posibilidad de chubascos aislados en la región durante el fin de semana.

Fuente: CONAGUA.

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